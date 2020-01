Tremblant en mode famille

Considérée comme une station de ski de grand calibre, Tremblant est aussi un centre de vacances montagnard avec une grande variété d’activités sur place et aux alentours immédiats. Même si vous n’êtes pas une famille de skieurs assidus, il y a de quoi vous amuser.

Dans l’éventualité d’un séjour, s’il est pratique de loger au pied de la montagne, sachez qu’il y a des solutions moins chères dans la région — en auberge ou en gîte par exemple.

Glissade de soirée

Une glissade est ouverte tout près de l’Hôtel Fermont, sur la piste Équilibre 2. En prenant le tapis magique, on se rend en haut de la piste pour la dévaler avec un tube ou avec un autre accessoire de glisse.

Puisque la glissade se trouve sur la montagne de ski, les conditions de neige sont à leur meilleur. L’activité est gratuite si vous séjournez dans un hôtel participant. Sinon, vous pouvez vous procurer votre billet au Centre Aventure près de la base de la télécabine Express.

Pour les enfants de 4 ans et plus, mesurant 90 cm (3 pi) et plus.

Balade en carriole

Près du village piétonnier, entre champs et forêt, se font des balades en carriole agrémentées de contes et de chansons folkloriques. On s’emmitoufle sous une couverture et on sirote un chocolat chaud.

Durée : 50 minutes. Plusieurs départs en après-midi et en soirée.

En patins

Ouvert aussi en soirée, un anneau de glace pour patiner borde la chapelle Saint-Bernard. Musique et feu de joie. L’ambiance est féérique.

Des patins sont prêtés à ceux qui séjournent dans un hôtel participant. Que vous logiez ou non sur place, l’accès est gratuit à tous les patineurs.

Aquaclub intérieur

Récemment ouvert, l’Aquaclub intérieur de la station, Brind’O, comprend quatre glissades et 35 jeux dans un monde imaginaire et coloré. La plus grande atteint 20 pieds de haut. Deux glissades sont adaptées aux plus petits. Pour les enfants de 3 à 15 ans.

L’accès pouvant être restreint par période de grand achalandage, ça peut être une bonne chose de réserver en ligne.

TREMBLANT

Glissoire (en soirée) : 11 $ par adulte, de 8 $ à 10 $ pour les enfants (gratuit pour les clients de plusieurs hôtels)

Carriole : 78 $ pour deux adultes et un enfant

Patin : gratuit

Brind’O : 20 $ pour les 13 ans et plus, 10 $ à 15 $ pour les 3 à 12 ans

www.tremblant.ca

D’autres idées pour le week-end

QUÉBEC: Le Festilumières se poursuit

À l’Aquarium du Québec, c’est la dixième année qu’un décor extérieur conçu de lumières synchronisées avec la musique anime les lieux. Glissades, jeux et animations ludiques ont de quoi amuser les enfants.

L’événement prend encore place ce week-end, pour se poursuivre tous les samedis des mois de janvier et de février. Famille : 30 $.

www.sepaq.com/fr/reservation/aquarium-du-quebec