Watson le magicien

Quand un quart-arrière est victime de sept sacs, que son équipe perd 16-0 au troisième quart et qu’il affronte la deuxième meilleure défensive de la ligue en termes de points accordés, il faut un tour de magie pour s’en tirer avec la victoire. Heureusement pour les Texans, ce quart-arrière et illusionniste, Deshaun Watson, est dans leur camp.

Les Texans l’ont emporté 22-19 en prolongation face aux Bills et ont dû effacer un déficit de 16-0 pour passer au second tour des séries. Sans leur électrisant jeune quart-arrière, ils seraient morts et enterrés.

Watson a multiplié les gros jeux en deuxième demie et surtout, en surtemps, lorsque tout le poids du monde reposait sur ses épaules.

Sur un deuxième essai et six verges à franchir à la ligne de 44 des Bills, Watson s’est transformé en Houdini pour s’évader d’une pression monstre exercée par Matt Milano et Siran Neal. Il a ensuite repéré Taiwan Jones qui a galopé sur 34 verges pour mener au placement victorieux.

Les cinq premières séries à l’attaque des Texans n’ont produit aucun point et seulement 77 verges. Les trois suivantes ont généré 19 points et 176 verges. Sur ces séquences productives, le magicien de 24 ans a complété sept passes en autant de tentatives, avec un touché au sol et un autre par la passe.

En prolongation, sur la poussée victorieuse, il a réussi ses quatre tentatives de passes pour des gains de 72 verges, dont son évasion surnaturelle.

Dans les 22 matchs précédents où les Texans avaient accusé un retard d’au moins 16 points durant l’ère O’Brien, ils n’avaient jamais savouré la victoire. C’est dire à quel point les exploits de Watson, samedi, sont magistraux.

Watson a non seulement sauvé les siens, mais aussi, possiblement, le poste de Bill O’Brien. On s’explique encore bien mal comment l’entraîneur-chef a décidé de laisser son attaque sur le terrain lors d’un quatrième essai dans la zone des Bills alors qu’il ne restait que 1 min 16 s à écouler au cadran. Les Bills ont freiné les Texans pour reprendre le ballon et réussir le placement qui a forcé la prolongation. En bout de ligne, la victoire fait en sorte que personne n’évoquera cette séquence d’événements, mais la gestion de cette partie du match s’est presque avérée fatale.

Il faut aussi spécifier qu’à leurs trois derniers matchs éliminatoires à la maison sous la férule de Bill O’Brien, les Texans ont accusé des retards de 13-0, 21-0 et 13-0 à la demie. C’est le signe d’une équipe souvent mal préparée qui doit ensuite se rabattre sur des miracles. Par chance, il y a Watson qui œuvre dans ce département de l’impossible.

L’ATTENTE CONTINUE

Dommage pour les Bills, qui méritaient meilleur sort, mais qui ont manqué cruellement de créativité en deuxième demie. Le quart-arrière Josh Allen, jusque-là efficace, a soudainement perdu son sang-froid et commis quelques bourdes de jeunesse. Il a notamment encaissé de très mauvais sacs à des moments critiques t parfois réagi avec panique.

Les partisans sont toujours dans l’attente d’une première victoire en séries depuis 1995. Les Bills ont été battus par un magicien, mais aussi en partie par eux-mêmes.

Mais tout le monde dans cette équipe qui mise sur de jeunes fondations, a grandi. Après 24 ans d’attente, c’est quoi, une petite année de plus, pour enfin savourer la victoire en éliminatoires? Avec le noyau en place, cette victoire viendra bien assez tôt.

LES TITANS TRIOMPHENT

Dans le match en soirée, les Patriots ont officiellement perdu leur titre de champions en titre du Super Bowl en subissant la médecine brutale des Titans et de leur porteur Derrick Henry dans une défaite de 20-13.

Tout le monde dans le stade savait que Henry s’en venait, mais les Patriots ont été dominés physiquement et n’ont jamais trouvé la solution, même en amenant constamment des joueurs additionnels à la ligne de mêlée.

Les Titans n’ont complété que trois passes de plus de 10 verges et ont terminé le match avec 71 verges par la passe seulement, une récolte rachitique. Mais Henry a couru comme un jeune dans un match au secondaire qui a poussé plus vite et plus fort que tous les enfants autour de lui.

Cette ridicule production aérienne est la plus faible depuis les 34 verges par la passe des Ravens, en 2009, dans une victoire en séries. Mais qu’importe, les Titans ont vite compris que leur cheval de bataille serait Henry et qu’il ne servait à rien de réinventer le football.

La défensive a aussi eu son mot à dire, entre autres lorsqu’elle a freiné les Patriots à la porte des buts.

Pour les Patriots, il est légitime de se demander si leur dynastie n’est pas morte sous les charges répétées de Henry. Après un départ canon de 8-0 cette saison, ils ont montré une fiche peu reluisante de 4-5 depuis. Tom Brady est passé de 2181,4 verges par match en première moitié de saison à 223,9 depuis. Son pourcentage de passes complétés a également chuté, de 64,7% à 56,6%.

Le coordonnateur offensif Josh McDaniels devrait partir. Brady devient agent libre. Il y a fort à parier qu’il demeurera en Nouvelle-Angleterre, mais s’il reste, il aura définitivement besoin de renfort offensif. Pour la première fois depuis près de 20 ans, l’incertitude est grande autour des Patriots.

LES ÉTOILES DU JOUR

Deshaun Watson

Photo AFP

Il est sans contredit l’étoile des étoiles chez les Texans, pour l’ensemble de l’œuvre en deuxième demie et en prolongation. Watson connaissait pourtant un départ très ordinaire, mais ce quart-arrière ne connaît pas le mot abandonner.

JJ Watt

Photo AFP

L’ailier défensif est revenu après une absence de neuf semaines. Son équipe avait désespérément besoin d’un électrochoc en retard 16-0 au troisième quart et il l’a livré avec un gros sac du quart qui a limité les Bills à un placement et fouetté les troupes.

Jerry Hughes

Parmi les joueurs des Bills qui auraient difficilement pu faire mieux, il faut mentionner l’ailier défensif Jerry Hughes. Il a réussi trois sacs du quart, ce qui constitue un record d’équipe pour un match de séries.

Photo AFP

Derrick Henry

Photo AFP

Quel cheval! Jamais un porteur n’avait amassé plus de verges au sol que sa récolte de 182 contre Bill Belichick en séries. Bonne fête, Derrick!

Rashaan Evans

Photo AFP

Tout a été dit sur les exploits de Derrick Henry, mais la défensive a aussi eu son large mot à dire dans la victoire des Titans. Evans, un secondeur, a réussi 10 plaqués, dont trois pour des pertes. Il a notamment freiné un élan des Pats à la porte des buts.

Logan Ryan

Photo AFP

Quelle fin de match de rêve pour l’ancien Patriot, qui a inscrit le touché d’assurance sur un retour d’interception. Le demi de coin connaît une saison exceptionnelle.