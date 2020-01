ROBITAILLE, Françoise

(France) Dion



Au CHSLD Drapeau Deschambault, le 17 décembre 2019, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé madame Françoise Dion, épouse de monsieur André Robitaille, fille de feu madame Germaine Chartier et de feu monsieur Armand Dion. Elle demeurait à Deux-Montagnes.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 9 janvier 2020, de 12 h à 15 h, suivi d'un goûter. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le vendredi 10 janvier 2020 à 10h. Outre son époux elle laisse dans le deuil ses fils: Benoit (Carole Lacroix) et Michel; son frère et ses sœurs: Denise, Robert, Fernande (Raynald Simard) et Pierrette Savard (Ron Rayside); ainsi que neveux, nièces, autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du 3ième étage des soins palliatifs du CHSLD Drapeau Deschambault pour les très bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.