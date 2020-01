CLICHE, Hélène



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 18 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Hélène Cliche, épouse de feu Clément Veilleux et fille de feu Thomas Cliche et de feu Cécile Ferland. Elle demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Gontran, Bernard (Françoise Andreani), Clémence (feu Jules Veilleux), Sylvie et Esther Veilleux; ses petits-enfants: Alexandre Veilleux (Julie Fortin), Sophie Veilleux (Didier Vendittozzi), Mélanie Veilleux, Frédérik Veilleux (Marjorie Guida), Nicolas Bourque (Anne-Marie Dontigny) et Jean-Christophe Poulin,ses arrière-petits-enfants: Louis-Philippe Veil-leux, Romain Massicotte, Yohan Veilleux, Daphné Bourque et Félix Bourque. Elle était la soeur de : feu Colomb (feu Jeanne Beaulieu), feu Soeur Rolande, feu Julienne (feu Paul Paquet), feu Lucille (feu Jean Deschambault), feu Louis-Georges (feu Marie-Paule Giguère), feu Laval (feu Charlotte Poulin), feu Maurice (feu Thérèse Thibodeau; Fernande Bolduc), feu Madeleine (Gervais Grégoire), Henriette (feu Marc Dufour) et Monique (Benoît St-Laurent). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Saint-Georges ainsi que celui de la Coopérative de solidarité de services à domicile Beauce-Sartigan pour les bons soins et leur collaboration exceptionnelle fournis au courant des dernières années à sa mère Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 (pour l'hôpital de Saint-Georges).