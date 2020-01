Accusé d’inconduite sexuelle, un humoriste s’est retrouvé «sur le bord de la rue»

L’humoriste et auteur Alexandre Douville affirme avoir tout perdu, en 2019, à la suite d'une lettre anonyme qui prétendait que lui et une vingtaine d’autres humoristes avaient commis des inconduites sexuelles.

«J’avais des premières parties, j’écrivais pour des humoristes, j’avais des shows dans des festivals. Tout ça, tout, tout, tout, s’est effondré», a expliqué Alexandre Douville à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord à QUB radio, lundi.

Invité par l’animatrice Sophie Durocher afin de faire un retour sur son statut Facebook, publié le 31 décembre, où il explique les conséquences de ces accusations, l’humoriste a raconté avoir touché le fond du baril durant la période estivale.

«Cet été, j’étais carrément sur le bord de la rue parce que je n’avais plus d’argent. [...] Tout ça est basé sur une liste anonyme», a-t-il mentionné.

M. Douville dénonce ce genre de rumeurs qui peut être fatal pour la réputation de quelqu'un.

Pointant du doigt ces procès publics où tout le monde y va de son opinion, il rappelle que, même lorsqu’il y a des accusations criminelles, «les sentences sont pires à l’extérieur qu’à l’intérieur même de la prison».

En 2020, Alexandre Douville désire, avec un nouveau spectacle, tourner la page sur cette période sombre de sa carrière.

«Je suis all in dans un prochain projet qui est mon one man show que je vais sortir incessamment, puis je vais non seulement tout expliquer ce qui m’est arrivé de A à Z, mais aussi critiquer tous les tabous», a-t-il annoncé.