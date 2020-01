Agression armée contre des policiers de Québec: cet homme plaide coupable

Un homme qui voulait se faire abattre par les policiers de la Ville de Québec en mai dernier a plaidé coupable, lundi, à de multiples accusations portées à la suite des événements qui avaient créé tout un émoi sur la rue Saint-Olivier.

Gilles Ledoux était très calme lorsqu’il s’est présenté au palais de justice de Québec.

Une attitude fort différente de celle qu’il présentait, le 28 mai, lorsqu’il a complètement perdu la carte après avoir reçu un constat d’infraction dans le pare-brise de son véhicule.

Méfait et voies de fait armés

«L’accusé qui se trouvait alors sur la rue Sainte-Claire est devenu très agressif et il s’est mis à frapper et à briser les panneaux de signalisation qui se trouvaient près de lui», a brièvement raconté à la cour Sophie Ladouceur-Taschereau, stagiaire au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Appelées sur place, deux policières du Service de police de la Ville de Québec ont procédé à l’arrestation de Ledoux, qui a toutefois réussi à prendre la fuite.

Poursuivi par les forces de l’ordre, il s’est rendu jusque chez lui, rue Saint-Olivier, puis il est entré dans son appartement. Il a saisi un long couteau et s’est avancé devant l’une des policières avant de lui assener un coup.

«Pour se protéger, l’agente de police a saisi un poêlon qui se trouvait à portée de main», a précisé Me Mathieu Camirand, l’avocat de Ledoux, avant d’ajouter que c’est à ce moment-là que l’autre policière a fait feu sur son client.

Lors de la perquisition effectuée au domicile de Ledoux, neuf couteaux ont été trouvés ainsi que deux machettes, en plus d'une hache ainsi que de deux longs bâtons de bois munis d’une flèche.

Voies de fait causant des lésions

Du même souffle, l’homme, qui ne possède aucun antécédent judiciaire, a plaidé coupable à des accusations de voies de fait et de voies de fait causant des lésions pour des événements qui se sont produits en juin 2018, à la sortie d’un bar, au petit matin.

Avant de demander la rédaction d’un rapport présentenciel, Me Camirand a précisé au tribunal que son client avait complété une thérapie de près de cinq mois pour combattre son assuétude à l’alcool et aux drogues et qu’en tout, il avait fait deux mois de prison à la suite de son arrestation.

Ledoux reviendra devant le tribunal le 10 mars prochain pour les observations sur la peine.

Rappelons qu’à la suite de cette violente altercation, le Bureau des enquêtes indépendantes avait mandaté neuf enquêteurs sur ce dossier pour déterminer, entre autres, si les patrouilleurs avaient respecté les procédures qui s’appliquent en pareilles circonstances.

L’enquête est toujours en cours.