Routes du Québec: l’un des temps des Fêtes les plus meurtriers des sept dernières années

Au moins 11 personnes ont perdu la vie tragiquement sur les routes du Québec durant la période des Fêtes, l’une des plus meurtrières des sept dernières années.

Du 21 décembre au 5 janvier, Le Journal a dénombré 11 décès sur les routes québécoises, en plus de quatre autres à motoneige.

Il s’agirait du temps des Fêtes le plus meurtrier depuis 2012, quand neuf personnes avaient perdu la vie dans des accidents de la route. Autrement, bon an, mal an, moins d’une demi-douzaine de personnes décèdent sur la route pendant les festivités.

«Il y a plus de déplacements, donc le bilan peut s’alourdir. Vraiment malheureusement, ce n’est pas étonnant», indique le conseiller en communications de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin.

«Chose certaine, ça montre qu’en matière de sécurité routière, il ne faut jamais arrêter les efforts, autant collectivement qu’individuellement. Même si, à certains égards, le bilan routier peut s’améliorer, il peut aussi s’empirer ailleurs», juge M. Fortin.

À motoneige, le lourd bilan semble avoir été ralenti par le piètre enneigement. Des quatre décès, trois sont survenus en une seule journée, le samedi avant Noël.

Parmi les victimes figure Louis Laberge, un garçon de 4 ans happé dans la cour du chalet familial dans les Monts-Valin, au Saguenay, pendant que des proches sortaient une motoneige.

Début d’année sombre

L’année s’est entamée de triste façon alors qu’en seulement 24 heures, cinq personnes ont péri le 2 et 3 janvier.

Jeudi soir, un couple d’adolescents de 17 ans a perdu la vie quand le véhicule conduit par Catherine Poulin, de Thetford Mines, a glissé sur la chaussée glacée pour aller percuter un véhicule qui arrivait à contresens sur la route 218, à Saint-Gilles, en Chaudière-Appalaches. La jeune étudiante et son copain, Jérémy Routhier, d’Adstock, sont morts sur le coup.

La même soirée, une mère de 76 ans et son fils de 44 ans sont morts dans une collision frontale sur la route 117 à Labelle, dans les Laurentides. Marie-Paule Lagacé, qui était au volant, et François Arthur Sarrazin étaient originaires de L’Annonciation.

Les deux routes où sont survenues ces tragédies ont d’ailleurs été montrées du doigt par des résidents des secteurs respectifs, soit pour leur mauvais entretien ou pour leur configuration dangereuse.

«On le répète souvent, mais ça a vraiment une importance cruciale de se dire qu’on ne prend pas la route au mois de janvier comme on le fait au mois de juillet», ajoute Pierre-Olivier Fortin.

Finalement, quelques heures après ces deux drames, un accident n’impliquant qu’un véhicule a fait un mort sur l’autoroute 20, à Rimouski. L’automobile de Mohammed Mihoub, 30 ans, s’est alors enfoncée dans un poteau de signalisation.

Piétons aussi

Si le temps des Fêtes a été funeste pour les motoneigistes et les automobilistes, il l’a aussi été pour des piétons durant le dernier week-end de festivités.

Une femme de 74 ans a d’abord perdu la vie samedi après-midi, à l’angle des rues Saint-Hubert et Bélanger, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal, où elle a été happée par un automobiliste qui circulait à basse vitesse.

Pratiquement au même moment, un homme de 95 ans a été frappé en pleine rue à Shawinigan. On craignait toujours pour sa vie, dimanche soir.

Accidents mortels entre le 20 décembre et le 5 janvier

Sur la route

Dans la nuit du 20 au 21 décembre

Accident à St-Antonin au Bas-St-Laurent (Étienne Bélanger, 33 ans)

26 décembre

Accident à Terrebonne (homme de 25 ans)

27 décembre

Accident à Lévis (homme dans la soixantaine)

31 décembre

Accident à Saint-Vallier, dans Chaudière-Appalaches (femme de 75 ans)

31 décembre

Accident à La Tuque (homme dans la soixantaine)

2 janvier

Accident à Saint-Gilles de Lotbinière (2 victimes de 17 ans, Catherine Poulin et Jérémy Routhier)

3 janvier

Accident à Labelle (2 victimes, une mère de 76 ans et son fils de 44 ans)

3 janvier

Accident à Rimouski (Mohammed Mihoub, 30 ans)

4 janvier

Piétonne de 75 ans happée à Montréal

En motoneige

21 décembre

B ambin happé lors de la sortie d’une motoneige dans les Monts-Valin, au Saguenay (Louis Laberge, 4 ans)

21 décembre

Accident au Lac-Saint-Jean (Mychaël Beaudoin, 30 ans)

21 décembre

Accident en Outaouais (Vicky Léveillée, 20 ans)

29 décembre