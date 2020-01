CH: Ilya Kovalchuk en uniforme?

Le Russe Ilya Kovalchuk pourrait disputer son premier match dans l’uniforme du Canadien de Montréal, lundi soir, lorsque le Tricolore croisera le fer avec les Jets de Winnipeg, au Centre Bell.

• À lire aussi: Des revers difficiles à digérer

• À lire aussi: Toujours aussi passionné

Le Tricolore a accordé un contrat à l’attaquant de 36 ans, vendredi. Le Russe a participé à son premier entraînement avec l’équipe, dimanche. L'instructeur-chef Claude Julien avait d'ailleurs affirmé qu'une décision sera prise, lundi, quant à la participation de Kovalchuk au duel.

Laissé de côté plus souvent qu’à son tour avec les Kings de Los Angeles cette saison, Kovalchuk a amassé neuf points, dont trois buts, en 17 parties en Californie.

Le Bleu-Blanc-Rouge avait particulièrement besoin de renfort à l’attaque, puisque Jonathan Drouin, Paul Byron, Joel Armia et Brendan Gallagher sont tous blessés.

Les hommes de Claude Julien sont au sixième échelon de la section Atlantique, en raison d’une récolte de 43 points en 2019-2020. Le CH a été défait à ses cinq dernières sorties, dont la plus récente, en prolongation, face aux Penguins de Pittsburgh.

De leur côté, les Jets sont quatrièmes de la section Centrale, grâce à 48 points. Ils n’ont remporté que deux de leurs neuf dernières rencontres.

La formation du Manitoba est privée des services des défenseurs Nathan Beaulieu et Dmitry Kulikov ainsi que des attaquants Bryan Little et Andrew Copp.

Carey Price et Connor Hellebuyck devraient être devant le filet.