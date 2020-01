Club illico: les cinq colocs de «L’appartement» sont connus

Trois garçons et deux filles vivront l’aventure de «L’appartement», la première série-réalité que dévoilera Club illico le 16 janvier.

Pierre-Alexandre, Thomas et Loïc partageront donc le même nid douillet montréalais que Sarah-Maude et Shadlyne pendant un an. Respectivement originaires de Lévis, Edmundston, Granby, Magog et Saint-Jean-sur-Richelieu, ils vivront les joies, mais aussi les aléas d’habiter à Montréal.

Les nouveaux résidents sont tous âgés de 18 et 25 ans. Il sera possible de suivre les cinq jeunes adultes pendant 10 épisodes en format de 30 minutes.

La réalisation de «L’appartement» a été confiée à Simon Sachel qui a notamment travaillé derrière la caméra d’émissions telles qu’«Un zoo pas comme les autres» et «La relève».

Les images de la prochaine nouveauté de la plateforme de Vidéotron ont été dévoilées lundi après-midi.

Afin de produire cette nouveauté, l’équipe de Club illico s’est ralliée à celles de Québecor Contenu et Datsit Sphère.