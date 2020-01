Comment favoriser l’avenir d’un enfant différent ?

Grâce à mes deux filles et à mon fils, je suis la grand-mère de huit petits-enfants. Je les adore tous et j’espère leur bonheur dans la profession qu’ils choisiront d’exercer plus tard. Leur âge s’échelonne entre 6 ans et 22 ans. Les deux plus vieux, 22 et 20 ans sont les enfants de mon fils aîné, un chirurgien dont l’épouse est infirmière. Les deux se dirigent vers des études universitaires et ont tout pour réussir.



Les trois plus jeunes sont les enfants de ma fille cadette et n’en sont pas encore rendus à prendre des décisions d’avenir. Mais comme ils sont performants à l’école, je ne m’inquiète pas pour eux. Le dernier trio appartient à ma fille la plus vieille, une avocate mariée à un ingénieur. Parmi eux il y a un ado de 15 ans qui lui pose problème.



Ce garçon, on ne doit cependant pas le dire pour ne pas faire de jaloux, est notre préféré à son grand-père et moi. Comme notre fille avait vécu difficilement l’accouchement de sa plus jeune, nous avions gardé ce garçon avec nous pendant les vacances d’été et nous nous sommes attachés à lui et lui à nous.



Nous vivons en milieu rural et il continue d’adorer les randonnées dans le bois avec son grand-père pour découvrir les arbres, la passion de mon mari, ainsi que la mécanique, grâce à quoi mon mari a gagné la vie de notre famille. Contre toute attente, alors que ses sœurs se dirigent vers des domaines scientifiques, ce garçon veut s’en aller en mécanique comme son grand-père.

Ses parents ne sont pas très heureux de son choix et craignent pour son avenir. Pour ma fille, c’est comme si son ascension sociale personnelle venait de prendre une débarque. On a beau lui dire que ce garçon est du type manuel, qu’il est fait pour aller dans les traces de son grand-père, rien n’y fait. Elle s’évertue à essayer de le décourager.



Comment faire entendre raison à ma fille ? Comment permettre à notre petit-fils de suivre sa voie sans se voir tout le temps comparé à ses sœurs ? Il compte beaucoup sur nous, ses seuls alliés dans cette bataille, pour faire ce dont il a envie ?



Anonyme

Continuez de soutenir ce garçon et de l’aider à défendre son droit au libre choix. Comme argumentaire à utiliser auprès de votre fille, il y a d’abord l’importance du mimétisme qui s’est opéré entre lui et son grand-père depuis plusieurs années et contre lequel personne ne devrait s’opposer.

Vous pourriez aussi faire valoir qu’en matière de diplôme professionnel l’école s’arrime sur les exigences du marché du travail et assure à ses étudiants des emplois sur mesure avec de très bons salaires et d’excellentes conditions de travail par la suite. Sans oublier que si jamais ce garçon changeait ensuite d’avis sur son avenir, le DEP reste une porte d’entrée pour effectuer des études supérieures.