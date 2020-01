Football collégial: des Élans de Garneau à la NCAA pour Dorian Daniel-Royal

Dorian Daniel-Royal poursuivra sa carrière avec les Black Bears du Maine dans la NCAA.

Le joueur de ligne défensive des Élans de Garneau a fait connaître sa décision au cours des derniers jours. Daniel-Royal avait aussi une offre des Bulls de Buffalo sur la table. À son retour de sa visite le 15 décembre, le gaillard de 6 pi 4 po et 255 livres souhaitait prendre les premiers mois de 2020 pour réfléchir à son avenir, mais il s’est ravisé.

«Après avoir reparlé avec ma famille et d’autres entraîneurs, je me suis dit que ça ne donnait rien d’attendre avant d’arrêter mon choix, a-t-il raconté. J’ai aimé ma visite au Maine. Il y avait une bonne entente avec les entraîneurs et les joueurs. J’avais un bon feeling. La décision est venue naturellement.»

Daniel-Royal a eu des discussions avec d’autres entraîneurs de la NCAA après sa visite au Maine, mais aucun ne lui a proposé une offre de bourse. «J’aurais pu attendre, mais il n’y avait rien de certain après mes discussions avec New Hampshire, Morgan State et Fordham University, a-t-il expliqué. C’était l’incertitude. Je ne voulais pas jouer avec le feu. Le Maine ne m’a pas mis de pression afin que je prenne une décision rapidement.»

La priorité

Après sa première saison avec les Élans, le futur étudiant en sciences biomédicales ou biochimiques a participé à un camp à Syracuse. «C’est à ce moment-là que Syracuse a offert une bourse à mon coéquipier Geoffrey Cantin-Arku et que j’ai réalisé que la NCAA était une possibilité, a-t-il souligné. À partir de ce moment, la NCAA est devenue ma priorité. Nous sommes du même niveau que les Américains. Le cégep nous prépare bien pour les États-Unis et il s’agit d’un avantage comparativement aux Américains parce que nous sommes plus matures physiquement.»

«Cet été, j’ai visité Buffalo et on m’a soumis une offre, poursuit celui qui a été retenu au sein de l’équipe d’étoiles du circuit collégial au terme de sa dernière saison. Le Maine (Orono) est plus proche et ça va être plus facile pour ma famille de venir voir nos parties. J’ai aimé le feeling sur le campus. Ce n’était pas pareil à Buffalo. Les entraîneurs m’ont aussi démontré beaucoup d’intérêt en venant me voir à Québec deux fois.»

Polyvalence

Utilisé comme plaqueur et ailier défensif au cours de sa carrière collégiale, Royal évoluera aussi aux deux positions dans la NCAA. «Ça va dépendre des formations défensives qu’on va utiliser, a-t-il dit. Ma polyvalence peut m’avantager à voir du terrain plus rapidement, mais il n’y aura rien de donné. Il y a deux finissants sur la ligne défensive, mais nous serons seulement deux recrues. Beaucoup de travail m’attend. Je vais faire confiance au processus si je dois patienter avant de voir du terrain.»

Son diplôme collégial en mains, Daniel-Royal prendra une session loin des bancs d’école avant de se joindre aux Black Bears cet été. Il sera le 3e joueur dans l’histoire des Élans à évoluer dans la NCAA après David Bouchard et Cantin-Arku.

Théodore Seaborn opte pour McGill

Théodore Seaborn poursuivra sa carrière avec McGill.

Le porteur des Spartiates du Vieux Montréal a longuement réfléchi à son avenir et il a arrêté son choix quelques jours après Noël. S’il a aussi considéré les Carabins de l’Université de Montréal à un moment donné, son choix final s’est fait entre McGill et le Rouge et Or de l’Université Laval.

«Les deux m’aimaient vraiment, a mentionné Seaborn. C’était une grosse étape pour moi de changer de ville. J’ai beaucoup hésité à considérer Laval, mais j’ai finalement décidé de rester à Montréal. Ce fut un facteur important dans ma décision. J’étais un peu mélangé et j’ai pris ma décision après Noël. Arnaud (Desjardins) a tenté de me convaincre. Même si je ne l’ai pas suivi à Laval, on va rester en contact. C’est un de mes bons amis.»

«À McGill, j’aurai la chance de me faire valoir plus rapidement, a mentionné Seaborn qui peut aussi évoluer comme demi inséré, ce qu’il a fait cette année avec les Spartiates. À McGill, je vais me retrouver comme porteur de ballon au départ. J’aime le personnel d’entraîneurs des deux équipes. Ronald (Hilaire) était bien content de ma décision.»

Leadership

Qu’est-ce que Seaborn peut apporter à McGill qui perdra les services de son porteur numéro un Donovan Martel qui a complété son parcours universitaire? «Je peux apporter du leadership et du caractère, a-t-il indiqué. Je suis compétitif et j’aime gagner. Je ne vais pas à McGill pour perdre. Le plan est de battre les deux équipes d’en haut et d’avoir la chance de se battre pour remporter une Coupe Vanier. Je pense que ça peut se faire, mais on va devoir travailler fort. Le but est de s’imposer comme une équipe dominante. Sur le plan football, je peux apporter de la polyvalence.»