Des problèmes pour les passeports au bureau de Québec

Les projets de dernière minute de plusieurs voyageurs pourraient être compromis en raison d’une interruption de service affectant les demandes express ou urgentes au bureau des passeports de Québec, à Place de la Cité.

Depuis quelques jours, ces services particuliers, qui ne sont pas offerts dans tous les points de service, demeurent impossibles pour une durée indéterminée.

Sur le site internet du gouvernement fédéral, le message ne fournit pas plus de précision.

«Nous subissons des interruptions de service affectant les services de passeport express et d’urgence au bureau des passeports à Québec, situé au 2640, boulevard Laurier. Nous travaillons à résoudre le problème dès que possible. Nous nous excusons pour la perturbation et nous vous remercions de votre patience», peut-on lire.

Incertitude

«Je voulais partir dans la nuit de mercredi à jeudi en voiture vers les États-Unis. L’imprimante qui fait les passeports ne fonctionne pas. On nous a offert d’aller en personne à Saguenay ou à Montréal. On nous a dit également que c’était non remboursable. J’ai payé sans savoir si je vais partir», affirme Claude Potvin, un citoyen de Québec.

Une preuve du voyage

Pour obtenir le service urgent au coût de 110 $, les demandeurs doivent fournir une preuve de leur voyage. Le service de retrait urgent peut se faire normalement avant la fin du jour ouvrable suivant.

La même preuve peut aussi être exigée pour le service express offert au coût de 50 $. Les délais sont de deux à neuf jours ouvrables. Pour une demande régulière présentée en personne, les délais sont de dix jours ouvrables et le double par la poste.

Aucun porte-parole de Service Canada n’était disponible lundi soir pour répondre aux questions.

On ignore le nombre exact de voyageurs touchés par cette interruption temporaire de services.