Faut-il échanger Price?

Le directeur général, Marc Bergevin, tente de sauver la saison du Canadien avec les acquisitions de Marco Scandella et Ilya Kovalchuk, mais ça va être difficile de se qualifier pour les séries éliminatoires. Bergevin songe-t-il à échanger Carey Price ?

À mon avis, il est temps pour Bergevin de commencer à tâter le marché pour Price. Malgré ses récentes acquisitions, ça regarde mal pour le CH, et l’équipe s’enlise. Les blessures et le manque de profondeur font mal. La possibilité de participer aux séries éliminatoires s’effrite chaque jour.

Il faut penser à l’avenir, et le temps d’échanger Carey Price est peut-être venu. En général, il joue bien, mais il ne fait pas la différence.

Je le sens de plus en plus frustré ; je le vois à ses réactions après certains buts. Je crois qu’il veut gagner la coupe Stanley, mais, honnêtement, c’est difficile de penser que ça va se produire à Montréal.

D’une certaine façon, son talent est gaspillé au Centre Bell. Il aurait pu gagner la coupe avec des équipes de premier plan, mais le Canadien n’est pas de ce calibre. Chaque année, c’est une bataille pour faire les séries éliminatoires, et Price est peut-être prêt à passer à autre chose.

Vers le Colorado ?

Certaines équipes aspirantes, et particulièrement, l’Avalanche du Colorado, auraient besoin d’un gardien comme lui. À mon avis, Colorado serait l’endroit idéal, mais ça prend deux conditions : Price doit donner son accord à Bergevin, de plus l’offre du directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic, doit améliorer le Canadien.

Sakic devrait céder un gardien dans la transaction, Pavel Francouz ou Philipp Grubauer, un choix de première ou deuxième ronde, et un joueur d’impact comme Samuel Girard.

Si j’étais Bergevin, je ferais cette transaction, mais que lui proposera Sakic ? L’équipe qui veut gagner la coupe doit habituellement payer plus cher.

Scandella heureux

Le Canadien avait besoin d’un défenseur gaucher, et je suis très heureux de l’acquisition de Marco Scandella. J’aurais juste aimé que ça se produise il y a deux ou trois ans. J’ai joué avec lui au Minnesota et je peux vous confirmer qu’il est très heureux de se retrouver chez lui à Montréal.

Scandella est un passionné et, lorsqu’on jouait ensemble, il me parlait toujours du Canadien. Il me posait des questions pour savoir comment c’était de jouer avec eux. Il est un bon défenseur qui va faire le ménage devant le filet. C’est un gros bonhomme qui frappe dur et qui n’hésitera pas à jeter les gants si c’est nécessaire.

En plus, il possède un très bon tir, et on l’a vu, samedi, lorsqu’il a frappé le poteau.

Il peut tout faire sur une patinoire et il arrive à un âge où un joueur a parfois besoin d’une nouvelle étincelle : la voici avec cette transaction. De plus, il retrouve sa famille et son oncle, Sergio Momesso, un ancien joueur du Canadien. C’est une bonne acquisition de Marc Bergevin.

Kovalchuk aidera

Quant à Ilya Kovalchuk, on connait tous son talent, et il devrait donner un bon coup de main sur le jeu de puissance. Il n’est plus le Kovalchuk des beaux jours, mais il était une machine à marquer des buts et il est encore très habile. On avait besoin de renfort à l’attaque, mais je ne crois pas que ça va faire une grosse différence dans les résultats de l’équipe.

Les gens vont l’aimer, je crois. Il a fait bonne impression à son premier point de presse en livrant quelques mots en français.

Il a parfois eu mauvaise presse, surtout après son retour en Russie, mais il a toujours été apprécié de ses coéquipiers.

Il a un peu d’Ovechkin dans le nez dans le sens qu’il n’a jamais eu peur d’afficher ses émotions.

On avait rarement vu ça chez les joueurs russes avant son arrivée chez les Thrashers d’Atlanta en 2001.

- Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Engagez des gardiens svp

Patrick Lalime a eu un bon commentaire, samedi soir à TVA Sports, lorsqu’il a dit que celui qui avait révisé et alloué le but gagnant à Brandon Tanev, des Penguins de Pittsburgh, n’était certainement pas un gardien de but. Il avait raison. Ça prend un gardien de but pour comprendre qu’un léger contact est suffisant pour empêcher le gardien de faire son travail. Carey Price semblait être convaincu que le but serait refusé et il est resté devant son filet en attendant la décision. Ce but n’aurait jamais dû être accordé, et il est temps que la LNH engage d’anciens gardiens de but à la révision.

Prix citron à Corey Perry

Le traditionnel match extérieur du premier janvier fut à nouveau un grand succès au Cotton Bowl de Dallas où 85 000 spectateurs assistaient au match entre les Stars et les Predators de Nashville. C’est le match le plus vu dans l’année, et on m’en parle tout le temps en Floride. C’est plutôt incroyable et décevant que l’attaquant des Stars, Corey Perry, ait trouvé le moyen de se faire expulser du match à sa première présence. Il n’a passé que 38 secondes sur la patinoire. Ça lui a pris plus de temps à marcher vers le vestiaire. Ça devait être humiliant de marcher si longtemps devant 85 000 personnes. Quelle façon de bousiller une journée si extraordinaire !

Bravo Canada !

Le duel entre le Canada et la Russie fut l’une des meilleures finales de l’histoire des championnats du monde. Les deux équipes ont montré beaucoup de caractère, et je me réjouis de cette autre médaille d’or du Canada. Ces joueurs sont unis à jamais. Chapeau à Alexis Lafrenière ! Après sa blessure, je ne croyais pas à son retour, mais il est revenu en force. On a vu pourquoi il sera le premier choix au prochain repêchage.