Gardons espoir

Donald Trump met le feu aux poudres avec l’Iran, l’Australie brûle, ça brasse encore au Venezuela et ça continue de manifester à Hong Kong : le monde, en ce début 2020, ne semble pas très rassurant.

La réalité médiatique et le vide d’actualité locale propre au début de chaque année donnent l’impression que tout va mal. Pourtant, le dossier présenté par Le Journal samedi dernier et la chronique de mon collègue Richard Martineau publiée dimanche nous rappelle que nous vivons la meilleure période de l’histoire.

Il n’y a jamais eu aussi peu de mortalité infantile et jamais autant de ventres pleins. Jamais eu aussi peu de guerres et de morts violentes. Même le terrorisme est en berne, si on compare avec les années 70 ou 80.

Des défis

Il y a des défis, certes. Les images du continent océanien en feu nous font immanquablement penser à la crise climatique et Donald Trump est en bonne posture pour être réélu et continuer de déstabiliser la planète pour 4 ans.

Le propre de notre époque, c’est beaucoup d’avoir pris conscience que nous sommes tributaires d’événements que nous ne contrôlons absolument pas. Le corollaire de ce constat, ça devrait être de faire encore plus attention à ce que nous contrôlons.

Modération

Le Québec est un immense et magnifique territoire et on n’a pas besoin d’être un fan de Greta Thunberg pour vouloir le protéger. Notre débat public est bâti sur une tradition de modération qui nous a protégés jusqu’ici de certaines grandes secousses politiques survenues ailleurs. Il faut être fier de ça.

Surtout, il faut chérir cette capacité qui est nôtre à débattre dans le respect. Le Québec n’a peut-être pas encore eu de Trump ou de Le Pen, mais on a parfois l’impression que la polarisation ambiante nous a déjà fait perdre le sentiment d’appartenir à un même peuple.

Pour garder espoir dans un monde incertain, il faut pourtant continuer à se parler.