Le courant passe chez le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a repris des couleurs et voilà une mauvaise nouvelle pour ses rivaux de la section Atlantique qui risquent d’en arracher contre la formation de l’entraîneur-chef Jon Cooper.

Grâce à un triomphe de 3 à 1 aux dépens des Hurricanes de la Caroline, dimanche, l’équipe floridienne a prolongé à sept sa séquence de victoires. Dernièrement, elle a joué comme le club ayant dominé le classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018-2019 et son manque de constance semble chose du passé.

Occupant le troisième rang de sa division, Tampa Bay n’était qu’à un point des Maple Leafs de Toronto et de la deuxième place avant les matchs de lundi, tout en ayant deux parties en main. Tout est possible en seconde moitié de campagne.

«Nous sommes récompensés pour notre façon de jouer du mois précédent. Nous avions bien fait et on finissait la soirée avec un point au classement ou zéro. Dès qu’on commettait deux erreurs, la rondelle se retrouvait dans notre filet. Nous savions que si on continuait ainsi, nous allions être éventuellement récompensés, ce qui arrive présentement», a déclaré Cooper au site NHL.com.

Jamais battus d’avance

Comme le Canadien de Montréal l’a constaté en encaissant deux revers en moins d’une semaine aux mains du Lightning durant les récents jours, celui-ci est à l’aise dans diverses situations. Il peut gagner des rencontres où l’offensive est à l’honneur – le gain de 5 à 4 obtenu face au Tricolore le 28 décembre en est un exemple – et d’autres où le gardien Andrei Vasilevskiy brille de tous ses feux. Le Russe avait d’ailleurs excellé avec 38 arrêts dans un triomphe de 2 à 1 au Centre Bell, jeudi.

«Nous avons trouvé différentes manières de gagner, a déclaré au quotidien Tampa Bay Times le capitaine Steven Stamkos. Nous sommes revenus de l’arrière, nous avons joué avec l’avance. On a disputé quelques parties serrées au cours de cette séquence. On dirait que nous sommes plus à l’aise dans ce contexte qu’au début de la saison.»

L’attaque assumera un rôle de premier plan dans les succès du Lightning. Dans sa série de sept gains, l’équipe a touché la cible 29 fois. Néanmoins, il ne faut pas oublier la défense qui a cédé 15 fois au cours de la même période.

«Nous commençons à avoir confiance de placer le disque dans le filet ennemi, a souligné le défenseur Kevin Shattenkirk. En même temps, il s’agit de garder la rondelle hors de notre cage. On doit ainsi s’en tenir aux principes de base à l’intérieur de notre territoire afin de devenir un club plus difficile à affronter.»