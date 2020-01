Le report de projets inquiète les Saguenéens

À Saguenay, la décision des élus d'exclure de ses plans plusieurs grands projets inquiète plusieurs citoyens.

La mairesse Josée Néron a tenu à rassurer la population durant une séance extraordinaire du conseil, lundi midi.

Elle assure que les projets ne sont pas abandonnés, mais plutôt reportés à plus tard.

«Il y aura une présentation de chacun des grands projets qui va se faire et après, on va y aller avec l'ouverture de registres dans chaque arrondissement, a-t-elle expliqué. Un moment donné, il faut se brancher.»

Elle n'entend pas faire de vastes consultations auprès de la population.

Josée Néron souhaite que les élus déterminent ensemble le ou les projets à prioriser, mais craint que le rejet de la première mouture du budget le 18 décembre nuise à leur avancement.

«Ça n'a pas du tout été porteur ni pour l'ambiance au conseil ni pour l'image de notre ville vis-à-vis la population, bref, ça n'a eu que des résultats négatifs», a-t-elle assuré.

Le conseiller indépendant, Jean-Marc Crevier, ne partage pas son opinion.

«Si c'était à refaire, je referais la même chose, a-t-il soutenu. C'est sûr que si on est encore là pendant des mois et des mois à se faire renoter qu'on a pris une mauvaise décision le 18 décembre, on n'avancera pas.»

Le projet de centre multisports à Jonquière doit être priorisé, selon Jean-Marc Crevier.

«Le soccerdôme, c'est le seul qui fait l'unanimité au conseil, qui a été voté et qui a une subvention de rattachée avec.»

«Je pense sincèrement qu'on recule d'un pas pour mieux avancer dans nos décisions», a mentionné, de son côté, le président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault.

Plus de 1500 personnes ont signé la pétition mise en ligne il y a quelques jours pour forcer les élus de Saguenay à aller de l'avant avec ce projet.

Une rencontre d'urgence avec la ville est aussi réclamée par des organisations sportives pour éviter de perdre d'importantes subventions disponibles à Québec.