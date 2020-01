Les Hurricanes n’ont plus de cadeaux à donner

Les Hurricanes de la Caroline éprouvent des ennuis par les temps qui courent et estiment pouvoir faire beaucoup mieux sur la patinoire, où ils ont perdu cinq de leurs sept derniers affrontements.

Depuis qu’ils ont défait le Canadien de Montréal 3 à 1, mardi, les hommes de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour ont encaissé deux revers consécutifs, s’inclinant 3 à 1 devant le Lightning de Tampa Bay, dimanche. Ces performances plus ou moins convaincantes pourraient faire mal aux Ouragans, qui détiennent une mince avance d’un point sur le club occupant le neuvième rang de l’Association de l’Est en date de lundi, les Flyers de Philadelphie.

Aux yeux de Brind’Amour, il importe de resserrer le jeu défensif, même si son gardien numéro 1 Petr Mrazek n’est pas à blâmer pour les insuccès de sa troupe.

«Parfois, on accorde beaucoup trop de bonnes chances de marquer, a-t-il déclaré au quotidien "News & Observer". En général, nous n’en concédons pas énormément. Je ne connais pas notre moyenne de tirs alloués par rencontre [NDLR : la Caroline en donne 28,9, soit le deuxième plus faible total], mais elle doit être parmi les plus basses de la Ligue nationale. Le problème, ce sont les occasions de niveau A que nous donnons à certains moments; c’est ce que nous souhaitons réduire. Ce fut probablement notre talon d’Achille cette saison. Il y a trop de descentes à deux contre un et d’échappées. Certes, les chances ne sont pas nombreuses, mais elles sont très bonnes.»

À plat

Les «Canes» espèrent maintenant renouer avec le succès dès mardi, surtout que les Flyers débarqueront à Raleigh pour y disputer un match de la plus haute importance. Heureusement pour Brind’Amour, il sera difficile de faire pire que dimanche, d’après lui.

«Nous n’étions pas prêts à jouer. Il y a deux périodes durant lesquelles nous n’avons rien fait. On ne peut pas s’attendre à gagner de cette façon. Nous étions à plat, a-t-il déclaré aux médias après la défaite contre Tampa Bay. C’est sûrement la première fois de la campagne que je peux dire que nous n’avions rien à offrir.»