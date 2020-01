Les Rangers rappellent l’un de leurs meilleurs espoirs

Rappelé lundi, le prometteur gardien de but Igor Shesterkin disputera un premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey, ont annoncé les Rangers de New York.

Le gardien russe aura toutefois une lourde commande mardi soir, puisqu’il se mesurera à la puissante attaque de l’Avalanche du Colorado, menée par Nathan MacKinnon.

À 24 ans, Shesterkin dispute une première saison en Amérique du Nord. Avec le Wolf Pack de Hartford, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), il a montré un dossier de 15-4-3 en 23 matchs. Ses performances lui ont valu d’être sélectionné pour disputer le match des étoiles de la ligue.

«Je crois que c’est une progression naturelle, a déclaré l'instructeur-chef David Quinn aux médias après l’entraînement des siens. Lorsque tu as un gars qui joue aussi bien dans la LAH, tu le rappelles et tu lui donnes une opportunité. Il l’a méritée amplement. Ça n’a rien à voir avec les performances d’Henrik [Lundqvist] ou de [Alexandar] Georgiev.»

Choix de quatrième tour (118e au total) des Rangers en 2014, il a été dominant dans la Ligue continentale (KHL) avec le SKA de Saint-Pétersbourg. À sa dernière saison en Russie en 2018-2019, il n’a perdu que quatre fois en 28 apparitions sur la patinoire. Sa moyenne de buts accordés en carrière de 1,68 et son taux d’efficacité de ,935 sont des sommets dans l’histoire de la KHL pour les gardiens ayant disputé au moins 100 rencontres.

Approuvé par «King» Lundqvist

«Ce sera excitant de le voir en action pour la première fois, a confié Lundqvist au compte Twitter des Blueshirts. Il a très bien fait à Hartford pour se préparer à sa première opportunité ici.»

Sans être nécessairement une mauvaise nouvelle pour le Suédois de 37 ans, l’arrivée de Shesterkin pourrait mettre le poste de l’un des deux gardiens réguliers des Rangers en péril, si le petit nouveau connaissait du succès. Lundqvist devait déjà partager la tâche devant le filet avec le prometteur Georgiev, qui surprend cette saison.

«Je vois toujours les choses au jour le jour, a confié le vétéran. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Le gros changement, selon moi, est arrivé il y a deux ans lorsque l’organisation a décidé de recommencer à zéro. Je continue à me préparer et à mettre l’accent sur mon jeu. Maintenant, c’est une belle opportunité pour Igor de jouer et Georgiev fait bien lui aussi.»