[VIDÉO] Connor McDavid marque un but sensationnel face aux Maple Leafs

Connor McDavid a amassé quatre points, lundi soir, à Toronto, où les Oilers d’Edmonton se sont imposés par la marque de 6 à 4 devant les Maple Leafs.

Le capitaine des Oilers a réussi son 24e but de la saison en plus de récolter trois mentions d’aide. Il a contribué aux réussites d’Oscar Klefbom, Darnell Nurse et Leon Draisaitl.

Kailer Yamamoto et Alex Chiasson ont été les autres marqueurs chez les visiteurs, qui se sont donné une avance de 3 à 0 au début de la deuxième période. Des buts de Jason Spezza, Frederik Gauthier et Pierre Engvall ont permis aux Leafs de se replacer dans le match.

Draisailt et McDavid ont terminé le travail en troisième période, au cours de laquelle Auston Matthews a marqué son 29e but de la campagne.

Mike Smith a repoussé 32 tirs pour les Oilers. À l’autre bout de la patinoire, Frederik Andersen a été chassé du filet des Leafs après avoir accordé trois buts sur 19 lancers. En relève, Michael Hutchinson a cédé trois fois sur 16 tirs.

Les favoris de la foule avaient récolté au moins un point à leurs 11 derniers matchs avant d’accueillir les Oilers.

Varlamov blanchit l’Avalanche

À son premier match contre son ancienne équipe, le gardien des Islanders de New York Semyon Varlamov a blanchi l’Avalanche du Colorado 1 à 0 au Nassau Coliseum.

Le Russe de 31 ans a repoussé 32 tirs pour signer son deuxième jeu blanc de la saison et son 27e en carrière.

Varlamov avait passé les huit dernières saisons avec l’Avalanche avant de se joindre aux Islanders à l’été 2019.

Son vis-à-vis Pavel Francouz a aussi fait du très bon travail devant la cage de l’Avalanche où il a fait face à 33 lancers. Seul Anders Lee est parvenu à le déjouer, en troisième période.

Pour les Islanders, il s’agit d’une première victoire en cinq matchs au Nassau Coliseum.