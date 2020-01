«Animania»: la grande séduction animale dès mercredi à TVA

La quête pour découvrir l’animal de compagnie préféré du Québec s’amorcera ce mercredi, à TVA, avec le premier épisode de la nouveauté «Animania».

Animé par Pascal Morrissette, le variété s’étalera sur 10 semaines lors desquelles la communauté animale sera très bien représentée. Se succéderont sur le plateau chats, caméléon, singe, chiens, lapins, oiseaux, buffle ou reptiles, pour ne nommer qu’eux.

Hebdomadairement, six animaux se retrouveront devant les caméras. Certains feront preuve d’une grande intelligence alors que d’autres épateront par leurs habiletés.

C’est le public qui décidera lequel sera couronné grand gagnant. Le maître et l’animal recevront 10 000 $ en prix.

Lors du premier rendez-vous, des animaux laisseront une forte impression auprès Mélanie Maynard et Jean-Marc Généreux. Un samoyède, un singe capucin et un chat voyageur charmeront la première. Un chihuahua, un goldendoodle et un cheval miniature feront de même avec le deuxième.

L’émission «Animania» sera offerte les mercredis à 20 h sur TVA.