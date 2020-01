Avec son nouveau contrat, Ilya Kovalchuk se paie une maison de 11,2 M$ à Beverly Hills

La période des fêtes est finie depuis quelques jours, mais cela n’a pas empêché le nouvel attaquant du Canadien de Montréal Ilya Kovalchuk de se payer de beaux cadeaux. Le Russe a d’ailleurs acheté récemment une propriété dans la ville huppée de Beverly Hills, en Californie, au coût de 11,2 millions $.

• À lire aussi: Ilya Kovalchuk entre déjà dans la grande histoire du CH

• À lire aussi: Kovalchuk n’a rien changé: le Canadien poursuit sa glissade face aux Jets

Selon le quotidien Los Angeles Times, le hockeyeur de 36 ans a mis la main sur une maison construite en 2018 et dont le prix exigé était au départ de 16,888 millions $. La somme avait été réduite à 11,495 millions $ dernièrement.

La nouvelle acquisition du joueur russe comprend un seul pallier et une surface intérieure d’environ 6200 pieds carrés. On y retrouve notamment cinq chambres à coucher, une salle à dîner et l’équivalent de cinq pièces et demie en salles de bain. Une piscine, un spa surélevé et un pavillon servant d’espace à manger font partie d’une surface extérieure de plus d’une moitié d’un acre.

Kovalchuk a signé un contrat d’un an avec le Tricolore, vendredi. À l’été 2018, il avait accepté 18,75 millions $ pour trois ans des Kings de Los Angeles, mais ceux-ci ont racheté l’entente en décembre.