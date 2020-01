Bravo à Denise Bombardier

N’étant abonné à aucun réseau social, je profite de votre tribune pour m’exprimer sur une femme que j’adore et estime pour sa culture et sa détermination farouche à défendre notre belle langue : Denise Bombardier. Dans sa chronique du Journal, elle a tout à fait raison de vanter les mérites de ceux et celles qui s’expriment bien. Je pense que respecter sa langue équivaut à se respecter soi-même.

Détenteur d’un unique diplôme de secondaire V, je me sens quand même fier de posséder un réel talent en ce qui concerne la linguistique, et je félicite Madame Bombardier de veiller sur notre trésor national.

Claude

Je me joins à vous pour rendre à Denise un hommage bien mérité. Même si certains contestent ce qu’elle avance sur la détérioration de la langue au Québec et sur la lente disparition des francophones hors Québec, ses recherches tendent à prouver qu’elle a raison.