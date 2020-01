David Lemieux connaît son prochain adversaire

Le boxeur David Lemieux se frottera au Polonais Robert Talarek, le 21 février, à Rimouski.

Le Québécois, qui disputera son deuxième combat en carrière chez les 168 lb, avait préalablement vaincu Maksym Bursak le 7 décembre, au Centre Bell.

Talarek (24-13-3, 16 K.-O.) est un vétéran de 36 ans qui œuvre chez les professionnels depuis 2013. En novembre dernier, il a livré un verdict nul contre son compatriote Aleksandr Strecki.

En plus de Lemieux (41-3-0, 34 K.-O.), un autre boxeur entraîné par Marc Ramsay sera en action au Colisée Financière Sun Life. En effet, Erik Bazinyan (24-0-0, 18 K.-O.) se mesurera au Finlandais Timo Laine (27-12-0, 11 K.-O.).

«Les adversaires de David et d'Erik se ressemblent en plusieurs points, a indiqué Ramsay dans un communiqué d'Eye of the Tiger Management. Talarek et Laine sont des vétérans aguerris qui ont boxé à plusieurs reprises au niveau international en offrant toujours une bonne opposition. Ça nous permet d'atteindre deux objectifs, soit d’avoir des combats compétitifs, mais également d’offrir aux partisans de boxe de Rimouski un spectacle de qualité.»

En demi-finale de l’événement, Simon Kean (18-1-0, 17 K.-O.) affrontera l’Américain Daniel Martz (19-8-1, 16 K.-O.). Ce dernier est surnommé «la montagne», et ce, en raison de ses 6 pi et 7 po.

Nurzat Sabirov (10-0-0, 9 K.-O.), Avery Martin-Duval (4-0-0, 3 K.-O.), Leila Beaudoin (4-1-0, 2 K.-O.), Sébastien Roy (8-0-0, 1 K.-O.), Hubert Poulin (1-0) et Mathieu Duguay (0-0) seront également de cette carte de boxe. Leurs adversaires respectifs seront dévoilés ultérieurement.