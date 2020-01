Victime d'un grave accident, cette ado de 14 ans est sauvée mais... elle ne reconnaît plus ses parents

Près de trois mois après un grave accident de voiture, une adolescente de 14 ans du Lac-Saint-Jean ne reconnaît toujours pas ses parents. Elle se bat pour retrouver sa vie d’avant et doit réapprendre à parler, lire, écrire et marcher.

Le 19 octobre dernier, la vie d’Anika St-Hilaire a basculé. Alors qu’elle se trouvait en voiture avec trois de ses amis, le conducteur du véhicule se serait assoupi avant de frapper un ponceau de plein fouet sur la route 169, à Chambord. Des quatre personnes à bord de l’automobile, c’est elle qui a subi les traumatismes les plus importants.

Selon son père, Éric St-Hilaire, on dénombrait près d’une vingtaine de blessures internes et externes sur le corps de la jeune fille. Elle a dû subir une douzaine d’opérations pendant et après son coma qui a duré 17 jours.

photo Agence QMI, Steve Madden

«Qu’elle soit encore en vie aujourd’hui, c’est un miracle. Son cas est tellement lourd que les médecins nous ont demandé si des étudiants dans le domaine pouvaient venir la voir [pour observer les avancées de la médecine]», raconte le paternel, en entrevue téléphonique au Journal.

«On nous a d’abord dit qu’elle pourrait mourir, puis qu’elle resterait peut-être dans un état végétatif et même qu’elle pourrait demeurer dans le coma. Pour avoir traversé tout ça, elle est vraiment tough», ajoute-t-il.

Une longue réadaptation

Depuis son arrivée au CHU Sainte-Justine, à Montréal, au début du mois de novembre, la jeune Anika a fait beaucoup de progrès, même si plusieurs séquelles subsistent encore à ce jour.

photo Agence QMI, Steve Madden

«Elle parle, mais très peu. Elle est capable de compter, de réciter l’alphabet et elle marche, mais très lentement. Par contre, elle est incapable de lire et d’écrire, et sa mémoire, c’est zéro», explique son père, la comparant à un «bébé de 14 ans» qui doit tout apprendre.

«Elle ne me reconnaît toujours pas, soupire-t-il. Mais on travaille là-dessus. Ça pourrait prendre un mois, un an, 10 ans. On ne sait pas si elle retrouvera ses souvenirs un jour.»

Bien que la vie de l’adolescente ne soit plus en danger, son état est toujours précaire. La semaine dernière, sans raison apparente, elle a perdu la vue pendant quelques jours, avant que ce sens ne revienne.

Elle devrait bientôt être transférée au centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine.

Une aide grandement appréciée

Dans sa malchance, la famille originaire de Saint-Félicien a pu compter sur le soutien de sa communauté.

Au moyen de campagnes de financement, la famille a récolté près de 25 000 $ en dons. Ces dons ont permis de donner un coup de main aux parents qui ont dû prendre un congé sans solde pour s’occuper de leurs quatre autres enfants, tout en restant au chevet d’Anika.

La majeure partie du montant a notamment été déposée dans un compte au nom de l’adolescente pour son avenir.

Une autre a permis à M. St-Hilaire et sa femme, Cindy Pelletier, de se procurer un véhicule fiable pour faire la route entre l’hôpital et la maison familiale. Auparavant, le couple devait parcourir les 460 kilomètres du trajet à bord d’un autobus. Un parcours d’une durée de 10 heures.

«C’est fantastique de voir comment notre communauté nous a appuyés. Autant nous, que les familles des trois autres jeunes [qui ont été blessés dans l’accident]. On est excessivement reconnaissant de l’aide qu’elle nous a apportée», déclare le paternel.

Dans l’espoir de rendre la pareille, M. St-Hilaire a inscrit Saint-Félicien à un concours dont le grand prix est 250 000 $ pour rénover l’aréna de la municipalité. Aux dernières nouvelles, la candidature avait été retenue.

L’accident

Anika St-Hilaire se trouvait dans une voiture aux côtés de trois de ses camarades de cheerleading de la Polyvalente des Quatre-Vents, le 19 octobre dernier. Vers 23 h, le conducteur de la voiture, Jean-Christophe Gagnon, se serait endormi au volant, sur la route 169, à Chambord. Le véhicule a alors fait une sortie de route, à l’approche d’une courbe en direction nord, avant de terminer sa course contre un ponceau.

Nombreuses blessures

Lors de l’accident, Anika St-Hilaire a subi de nombreuses blessures et a dû passer sous le bistouri pour une douzaine d’opérations afin de la remettre sur pied.