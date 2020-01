BOUFFARD BOUTIN, Claudette



À son domicile, le 2 janvier 2020, à l'âge de 76 ans et 4 mois, est décédée madame Claudette Boutin, épouse de monsieur Georges Bouffard, fille de feu dame Julia Pouliot et de feu monsieur Albert Boutin. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 9 janvier 2020, de 18 h 30 à 22 h, et, de 11 h à 13 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son époux Georges, elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Jocelyne) et Dominic (Sylvie); ses petits-enfants: Alex, Michaël (Eve-Lyne) et Naomie; ses frères et belles-sœurs: Guy Boutin (Esther), Denis Boutin (Sylvie); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Bouffard: Georgette, Réal (Réjean), feu Roland (feu Yolande), Pierre (Louise); ses beaux- parents: feu Exanie Martinet et feu Paul Bouffard; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le docteur Anne Paquette, Guillaume Malenfant (inf. clin.), Claudine Pelletier (inf.) et Isabelle Pouliot (CERCO); ainsi que tout le personnel du CLSC Charlesbourg des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Tél : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.