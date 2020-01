PAYETTE, Madeleine Picard



Au Centre hospitalier St-Sacrement Ltée, le 2 janvier 2020, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée madame Madeleine Picard, épouse de feu Marcel Payette, fille de feu madame Florence Ouellette et de feu monsieur Joseph Picard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette au printemps. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Louise (André Godbout), Francine (Robert Labbé), feu Richard, Denis (André Lebeau), Suzanne (Alain Pineau) et Mario; ses petits-enfants: Andréanne, Geneviève, Éric, Marie-Christine, Antoine, Charles et Jérémie et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Coralie, Jeanne, Zachary, Maëllie, Mathis, Laurie et Éliane; sa sœur Pauline (feu Paul-Émile Blouin); sa belle-sœur Jeanne-D'Arc (feu Gérard Saillant); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Outre son époux Marcel et son fils Richard, elle est allée rejoindre, sa sœur jumelle Marguerite (Paul-Henri Petit), sa sœur Denise (Jacques Ferland); ses frères Jean- Claude et Jacques; ainsi que plusieurs membres de la famille Payette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone: 418 657-5334. Site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.