Justin Williams est de retour avec les Hurricanes

L’attaquant Justin Williams et les Hurricanes se sont finalement entendus sur les modalités d’un contrat qui permettrait au vétéran de 38 ans de finir sa carrière en Caroline.

Mardi soir, la formation évoluant confirmé la nouvelle sur leur compte Twitter. Le contrat est d’une durée d’un an et à un salaire de base de 700 000 $. Cependant, le natif de Cobourg, en Ontario pourrait toucher jusqu’à 1,3 million $ supplémentaire, et ce, en raison de bonis de performances.

«Nous avons été en contact avec Justin en ce qui concerne son statut au courant des derniers mois. Nous sommes excités qu’il ait décidé de revenir au jeu et nous sommes sûrs que son ajout à notre groupe nous aidera sur et à l’extérieur de la glace», a indiqué le directeur général des Hurricanes, Don Waddel, au site internet de sa formation.

Après la saison 2018-2019, Williams, qui était le capitaine des «Canes», avait choisi de s’éloigner momentanément du hockey. Il a récolté 23 buts et 50 mentions d’aide pour 53 points en 82 affrontements au cours de la dernière campagne. Il a ajouté sept points en 15 duels éliminatoires.

L’ailier droit a été le choix de première ronde (28e au total) des Flyers de Philadelphie lors du repêchage de 2000. Pendant sa longue carrière, il a porté les couleurs de l’équipe qui l’a repêché, des Kings de Los Angeles, des Capitals de Washington et des Hurricanes. En 1244 matchs, il a amassé 312 buts et 474 aides pour 786 points. Il a remporté la Coupe Stanley avec la Caroline en 2006 et a répété l’exploit à deux reprises avec les Kings en 2012 et en 2014.