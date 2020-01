La chaise d’entraîneur-chef est déjà remplie à Nashville

Au lendemain du congédiement de l’entraîneur-chef Peter Laviolette , les Predators de Nashville ont annoncé mardi que John Hynes le remplacera derrière le banc.

L'organisation en a fait l'annonce en matinée, soit avant leur match prévu en soirée contre les Bruins de Boston.

Hynes, 44 ans, a dirigé les Devils du New Jersey pendant plus de quatre saisons et demie, ayant été limogé le 3 décembre dernier. Il a conservé une fiche de 150-159-45 à la barre de cette organisation. Auparavant, l’Américain s’était retrouvé à la barre de la filiale des Penguins de Pittsburgh, à Wilkes-Barre/Scranton, de 2010 à 2015.

«John Hynes est un brillant jeune entraîneur et un excellent leader qui a l’expérience requise pour développer des jeunes joueurs et motiver des vétérans, a expliqué le directeur général David Poile dans un communiqué. Nous aimons son passé d’instructeur et nous avons confiance qu’il ait appris beaucoup des différentes étapes de sa carrière. Il possède le meilleur arsenal d’habiletés pour obtenir le maximum de notre formation.»

«Il s’agit d’une opportunité incroyable pour moi de me joindre à une organisation ayant connu du succès et qui mise sur un talent immense, ainsi que sur une base de partisans phénoménale, a affirmé Hynes. Ce club a de solides fondations, du groupe de propriétaires aux dirigeants et à tout le personnel. Je suis enthousiaste à l’idée de tenter d’améliorer cette équipe.»

Tout comme son adjoint Kevin McCarthy, Laviolette a été remercié lundi. Les deux hommes ont totalisé 248 victoires depuis leur arrivée au Tennessee en 2014-2015, campagne durant laquelle le second d’entre eux a été candidat à l’obtention du trophée Jack-Adams.

- Avant leur match du jour contre les Bruins, les «Preds» occupaient le 11e rang de l’Association de l’Ouest avec un dossier de 19-15-7 bon pour 45 points. Ils n’avaient gagné qu’un seul de leurs cinq derniers affrontements.