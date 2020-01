L’Armada propulsé par son capitaine face aux Huskies

Le capitaine de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Luke Henman, a touché la cible deux fois et fourni une aide dans un gain de 7 à 3 de sa formation sur les Huskies, mardi soir, à Rouyn-Noranda.

Dans les derniers instants de la période médiane, le deuxième filet du choix de quatrième ronde (96e au total) des Hurricanes de la Caroline en 2018 a brisé une égalité de 3 à 3. Avant ce but, les favoris de la foule avaient réussi à combler un important retard avec trois réussites consécutives.

Les attaquants de l’Armada Maxim Bykov et Yaroslav Likhachev ont également connu un fort match. Le premier a fait bouger les cordages à deux reprises, tandis que le second a marqué dans un filet désert et amassé trois mentions d’aide. Les autres marqueurs des vainqueurs ont été Benjamin Corbeil et Alexandre Couture.

Du côté des Huskies, Adrian Valigura, Vincent Marleau et Alexis Arsenault ont déjoué le gardien Olivier Adam. Celui-ci a fait face à 28 tirs, alors que son vis-à-vis, Zachary Emond, a reçu 36 lancers.

Victoire facile de l’Océanic

À Rimouski, l’Océanic n’a fait qu’une bouchée des Cataractes de Shawinigan en s’imposant par la marque de 5 à 1.

Les visiteurs ont été limités à seulement 19 tirs, dont neuf dans les deux premières périodes.

L’attaquant Nathan Ouellet a été la bougie d’allumage des vainqueurs, lui qui a amassé trois mentions d’aide. Luka Verreault, Isaac Belliveau, Zachary Bolduc, Adam Raska et Cédric Paré ont été les marqueurs de l’Océanic, tandis que Charles Beaudoin a privé le gardien Jones Creed du blanchissage.

De l’autre côté de la patinoire, Antoine Coulombe a repoussé 26 des 31 rondelles qui ont été envoyées dans sa direction.