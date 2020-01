Le CH pourra-t-il vaincre la pire équipe de la LNH?

Le Canadien de Montréal a subi une sixième défaite consécutive, lundi, face aux Jets de Winnipeg. Le Tricolore tentera ainsi de mettre fin à ce calvaire, mardi, lorsqu’il visitera les Red Wings de Detroit.

• À lire aussi: Ilya Kovalchuk entre déjà dans la grande histoire du CH

Toutefois, la tâche pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Les Wings ont remporté les deux matchs entre les deux équipes cette saison : des victoires de 4 à 2 et de 2 à 1 en octobre et décembre 2019, respectivement.

Ainsi, les «Dead Wings» ont remporté 20 % de toutes leurs victoires en 2019-2020 face au CH.

Avec 23 points, ils croupissent, et de loin, dans les bas-fonds du classement général de la Ligue nationale.

Il sera à nouveau intéressant de voir la performance du Russe Ilya Kovalchuk, lui qui disputera une deuxième rencontre en bleu-blanc-rouge.

Le nouveau numéro 17 du CH avait inscrit une aide face aux Jets, 3 à 2 , la veille.

Le CH est au sixième rang du classement de la section Atlantique avec 43 points.

Carey Price, ayant disputé le match contre les Jets, pourrait laisser sa place à Charlie Lindgren. Jimmy Howard devrait être devant le filet des Wings.