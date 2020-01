«Liberté conquérante/Growing Freedom»: l’exposition consacrée à Yoko Ono voyage

Plus grand succès de la Fondation Phi, à Montréal, grâce à plus de 19 000 visiteurs en 2019, l’exposition Liberté conquérante/Growing Freedom sera présentée au Canada en 2020 et en Europe l’an prochain.

Le regroupement de ce qu’il faut appeler «Les instructions» de Yoko Ono et de la collaboration de l’artiste avec le regretté John Lennon est attendu entre les murs du Calgary Contemporary ce printemps. À l’automne, il reprendra vie à la Vancouver Art Gallery.

Puis, l’exposition mise sur pied par les commissaires Gunnar B. Kvaran et Cheryl Sim inaugurera le Kunsthalle Amsterdam en 2021.

En novembre dernier, un livre documentant cette vaste démonstration artistique gratuite a été lancé.

Outre les contributions diverses de Yoko Ono imaginées au fil des ans et prenant vie sous forme de photos, d’objets, de vidéos, de textes et d’installations, la présentation de la Fondation Phi est revenue sur les 50 ans du bed-in de Montréal.