Michelle Obama lance une série sur Instagram

Depuis qu’ils ont quitté la Maison-Blanche, Michelle et Barack Obama sont omniprésents dans les médias.

Si on fait exception de quelques déclarations isolées, le couple se mêle relativement peu de politique et préfère plutôt s’exprimer par la publication de livres, par la production de documentaires ou par une implication directe dans des causes qui leur tiennent à cœur.

Si j’éprouve parfois un réel malaise à les voir rentabiliser autant leur célébrité, il faut bien reconnaître que politique et spectacle sont de plus en plus indissociables. On peut trouver un certain réconfort dans le fait que les thématiques abordées servent généralement des objectifs nobles et qu’elles visent de larges pans de la société américaine.

Après avoir conclu des ententes avec des maisons d’édition, Netflix et Spotify, c’est maintenant au tour d’Instagram de bénéficier de la popularité de l’ancienne première dame.

La série de vidéos s’intitule A year of firsts (Une année de premières) et s’intéresse au parcours d’étudiants ou d’étudiantes qui découvrent les réalités de la vie collégiale aux États-Unis.

En utilisant Instagram, on pense être en mesure de rejoindre un plus grand nombre de jeunes qui pourront ainsi aisément partager leurs réflexions sur de multiples aspects de leur nouvelle vie. On pense à des sujets comme les coûts liés à l’éducation, la santé physique et mentale, le développement des relations sur les campus ou encore le stress lié à la réussite.

Pour Michelle Obama, l’objectif le plus important est de favoriser le développement de communautés de soutien. C’est ce qu’elle affirme ici: «By sharing their stories, they’re helping others see that the ups and downs of the first year of college are something everyone goes through — and they’re creating a supportive community for others facing similar challenges.»

La plateforme vidéo ATTN avait déjà eu recours à Joe Biden en 2018 pour mousser son développement et elle espère que son association à la compagnie de production du couple Obama favorisera une croissance encore plus rapide.

Le site Axios était le premier à rapporter la nouvelle ce matin.