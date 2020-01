Red Wings : Le fond du baril

DETROIT | En 2013, la Ville de Detroit, endettée jusqu’au cou, pilait sur son orgueil et déclarait faillite. Depuis, la cité de l’automobile a pris du mieux, mais son équipe de hockey ne fait plus honneur au surnom de l’endroit, Hockeytown. Les Red Wings, après trois printemps de suite loin des séries, se dirigent vers l’une des pires saisons de leur riche histoire.

Ce n’est pas peu dire pour cette organisation qui revendique 11 conquêtes de la coupe Stanley et un record de 25 participations de suite aux séries, de 1990 à 2015. Depuis, les ruines d’un glorieux passé ont pris le dessus. La médiocrité qui afflige les Wings cette saison se situe à un niveau abyssal.

Avec 25 points en 44 matchs, l’équipe se dirige tout droit vers une saison exécrable de 7 points.

Bon moral

Pour donner une petite idée, depuis que les saisons dans la LNH comportent au moins 50 matchs, soit depuis 1942-1943, Detroit a vu ses chéris accumuler moins de 44 points à deux reprises seulement, soit en 1985-1986 (40 points) et en 1976-1977 (41 points).

Cette saison, les Red Wings sont bons derniers au chapitre des buts marqués (2,14 par match) et des buts accordés (3,81 par match).

Cette déchéance s’explique par plusieurs facteurs. Les blessures n’aident pas la cause des Red Wings, tout comme la présence de vétérans improductifs ou de jeunes espoirs qui doivent apprendre sur le tas.

Malgré le contexte morose, le moral des troupes ne semblait pas trop affecté mardi, au terme d’un deuxième entraînement optionnel en deux jours au Little Ceasars Arena.

« Pour plusieurs ici, c’est la plus dure saison que l’on ait eue à traverser. Mais nous sommes chanceux de pratiquer le sport qu’on aime, et c’est pourquoi il faut continuer de bûcher. Pour les jeunes qui arrivent, il faut continuer d’insister pour implanter cette culture de travailleur si chère aux Red Wings », a confié Justin Abdelkader, vétéran natif du Michigan repêché par l’organisation en 2005.

Deux mondes

Dans son casier en coin au fond du vestiaire, le jeune attaquant de 20 ans Filip Zadina, sixième choix au total du repêchage de 2018, s’avère l’un des piliers de la reconstruction souhaitée avec 10 points en 18 matchs depuis son rappel en novembre. Avec l’avenir devant lui, les insuccès du moment sont plus facilement tolérés.

« C’est un privilège pour moi de jouer pour les Red Wings. C’est une grande organisation. Présentement, on ne casse rien, mais on essaie de gagner des matchs. Ça ne vient pas, mais on doit être patients et continuer d’y croire. De meilleurs jours s’en viennent », a-t-il prôné.

« J’ai connu ce genre de situation à ma première saison professionnelle en République tchèque. Je sais à quoi je fais face. Ce n’est pas la fin du monde. C’est simplement du hockey et ce n’est qu’une saison. On fait du mieux qu’on peut, on garde la foi et on essaie de s’amuser. »

Mais à l’autre bout du spectre, des vétérans comme Mike Green concèdent que la frustration peut gagner le vestiaire. Après sept participations aux séries avec les Capitals et une autre avec les Wings à son arrivée en 2015, le défenseur admet que certaines journées sont longues.

« Oui, mais il y a un paquet de bons gars qui se présentent pour travailler fort chaque jour. C’est frustrant par moments quand tu n’obtiens pas les résultats désirés, mais c’est important de demeurer positif », a-t-il affirmé.

De l’espoir avec Équipe Canada junior

DETROIT | Au cœur d’une saison désolante, les Red Wings auront au moins pu saliver un brin en observant les prouesses de leurs jeunes espoirs lors du récent Championnat mondial de hockey junior, dont certains qui ont raflé l’or pour le Canada.

Leur premier choix en juin dernier, le défenseur Moritz Seider, a brillé pour l’Allemagne. Mais par-dessus tout, le vétéran Justin Abdelkader ne cache pas qu’il a apprécié ce qu’il a vu de l’attaquant Joseph Veleno, 30e choix du repêchage de 2018.

L’ancien des Voltigeurs de Drummondville a obtenu six points en autant de matchs et a été utilisé à toutes les sauces par l’entraîneur-chef Dale Hunter.

« Veleno est un très bon patineur qui sera bon centre dans les deux sens de la patinoire. Il m’a impressionné. Espérons qu’il pourra aider notre équipe bientôt », a-t-il dit en souriant.

Les Red Wings ont aussi pu voir à l’œuvre le défenseur Jared McIsaac avec le Canada, ainsi que le centre Jonatan Berggren, avec la Suède, notamment.

Lafrenière, sujet tabou

Quant à celui qui deviendra visiblement le premier joueur sélectionné au prochain encan en juin, Alexis Lafrenière, Abdelkader s’est montré élogieux, sans s’emporter inutilement.

Si la saison se terminait aujourd’hui, les Red Wings seraient bons derniers et obtiendraient ainsi 18,5 % de chances de remporter la « loterie Lafrenière », soit le pourcentage le plus élevé parmi les équipes dans le boulier.

Mais qui dit loterie dit aussi que les derniers ne seront pas forcément les premiers à parler...

« J’ai observé Lafrenière, et, bien sûr, on ne peut que constater à quel point il est talentueux. Il sera un très bon joueur dans la LNH, mais on ne peut pas savoir où il va se retrouver. On ne peut pas se permettre de spéculer », a ajouté Abdelkader.

Le vétéran assure de toute manière que les siens travaillent bien plus à trouver des solutions pour renouer éventuellement avec les séries plutôt qu’à améliorer leur sort dans un tirage.

« Les séries, c’est ce pour quoi nous travaillons chaque saison. Plusieurs gars dans ce vestiaire n’ont pas eu la chance de vivre cette expérience et il faut continuer à travailler en tant que groupe pour apprendre ensemble à gagner. C’est ce qui nous motive comme joueurs plus que tout le reste. »