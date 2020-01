«Rimouski, un incontournable»

RIMOUSKI | David Lemieux, Simon Kean et Erik Bazinyan seront les vedettes d’un gala de boxe de calibre international présenté par Eye of the Tiger Management le 21 février au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« À la suite du succès retentissant de notre premier gala qui a attiré 3000 personnes en novembre 2018, nous avions dit que nous reviendrions, et nous tenons promesse avec un événement d’envergure internationale qui rassemblera sur une même carte la force de frappe de David Lemieux, la brutalité de Simon Kean et la finesse d’Erik Bazinyan qui auront chacun des adversaires coriaces et expérimentés », a commenté le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

« Rimouski est devenue une ville incontournable pour la tenue de nos événements. Elle n’a rien à envier aux plus prestigieux amphithéâtres à travers la planète. Nous avons trois finales pour cet événement », a-t-il ajouté.

Tout d’abord, Bazinyan sera de retour au Québec après deux combats aux États-Unis.

Avec une fiche de 24 victoires, dont 18 par K.-O., et aucune défaite, il affrontera le Finlandais Timo Laine (27-12, 11 K.-O.).

Une victoire convaincante le placerait dans une position enviable pour obtenir un combat majeur en 2020.

« C’est un des meilleurs prospects au monde livre pour livre », a mentionné M. Estephan.

Le grizzly contre la montagne

Simon Kean (18-1, 17 K.-O.), le grizzly, affrontera le colosse américain Daniel Martz (19-8-1, 16 K.-O.), surnommé la montagne.

« Je suis enchanté de venir me battre à Rimouski. Je reprends le chemin que je devais suivre en novembre 2018. Je suis en très grande forme. J’ai vraiment hâte de me battre. C’est un test qui m’excite. Mon adversaire frappe fort, mais j’ai amélioré ma défensive. Il va se retrouver au plancher », a promis Kean.

David Lemieux (41-4, 34 K.-O.) se mesurera au Polonais Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.) pour stabiliser ses performances dans sa nouvelle division de 168 livres.

« Je suis vraiment content d’être ici. L’ambiance est superbe. Je suis en très bonne forme et je vais donner un superbe spectacle », a déclaré Lemieux.

10 combats et les billets

« Nous sommes vraiment fiers de présenter ça ici dans la région. Pour moi, David Lemieux, c’est un gars qu’on voit à la télévision », a affirmé Éric Boucher, de XP Productions, présentateur de l’événement avec Vidéotron et Mise-o-jeu.

L’événement Construction Albert proposera une carte de 10 combats professionnels qui seront animés par Artem Oganesyan, Nurzat Sabirov, Avery Martin-Duval, Leila Beaudoin, de Rivière-du-Loup, Sébastien Roy, Hubert Poulin et Mathieu Duguay.

Leurs adversaires seront dévoilés prochainement, sauf pour Oganesyan qui affrontera le Français Fouad El Massoudi (17-12, 2 K.-O.).

La soirée sera télédiffusée intégralement à TVA Sports.

Les billets seront en vente dès mercredi sur ticketacces.net.