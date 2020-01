Rohani à Macron: « les intérêts américains » au Moyen-Orient sont « en danger »

Le président iranien Hassan Rohani a averti mardi son homologue français Emmanuel Macron que les intérêts américains au Moyen-Orient étaient désormais « en danger », après l’assassinat d’un général iranien par une frappe américaine en Irak, selon la présidence iranienne.

« Les États-Unis doivent savoir que leurs intérêts et leur sécurité dans la région sont en danger et qu’ils ne peuvent échapper aux conséquences de ce grand crime », a déclaré M. Rohani lors d’une conversation téléphonique avec M. Macron.

Selon un communiqué de la présidence, M. Rohani a ajouté que « les Américains [avaient] commis une erreur stratégique majeure en assassinant le général [Qassem] Soleimani », chef des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, éliminé par une frappe de drone américaine vendredi à Bagdad.

Le texte ajoute que pour M. Rohani, cette frappe risque d’avoir l’effet inverse des résultats qu’en escomptaient les États-Unis.

« Nous constatons que ce crime a renforcé comme jamais l’unité et la solidarité du peuple iranien, et aussi celles du peuple irakien », tout comme les liens entre ces deux nations, a-t-il dit à M. Macron.

« La République islamique d’Iran ne cherche jamais la guerre et l’insécurité dans la région mais elle n’hésite pas à défendre ses droits et sa souveraineté », a ajouté le président en rappelant l’engagement du général Soleimani, « champion de la lutte contre le terrorisme », contre le groupe jihadiste sunnite Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie.

L’Iran a promis de venger la mort de Soleimani et Paris lui a demandé lundi de n’en rien faire.

Deux jours après que l’Iran eut annoncé une nouvelle réduction de ses engagements pris devant la communauté internationale à propos de son programme nucléaire, M. Rohani a redit que l’Iran était prêt à revenir à une application pleine et entière de l’accord conclu avec ses partenaires étrangers sur le sujet si ceux-ci « remplissent leurs obligations ».

La République islamique a conclu en 2015 à Vienne avec le Groupe des Six (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne), un accord ayant permis de mettre fin à 12 années de crise autour de son programme nucléaire.

Par ce texte, Téhéran a accepté de réduire drastiquement ses activités nucléaires, de façon à prouver que celles-ci n’ont aucune visée militaire, en échange de la levée d’une partie des sanctions économiques internationales qui asphyxiaient alors son économie.

Mais la décision américaine de dénoncer l’accord en 2018 et de rétablir des sanctions économiques contre l’Iran prive le pays des bénéfices qu’il en escomptait et a plongé l’économie iranienne dans une profonde récession.

Téhéran reproche à ses partenaires encore parties à ce pacte d’enfreindre leurs engagement en ne faisant rien de concret pour aider la République islamique à contourner les sanctions.