Sébastien Mailhot prendra la tête de Technologies D-BOX

Sébastien Mailhot a été nommé mardi président et chef de la direction de Technologies D-BOX, afin de remplacer Claude Mc Master qui prendra sa retraite comme prévu le 31 mars prochain.

M. Mailhot est le chef de l’exploitation de cette entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de sièges qui bougent et vibrent pour simuler la réalité, et qui sont notamment installés dans des cinémas ou des simulateurs de vols.

«Dans le prochain chapitre de l’histoire de D-BOX, l’accent de l’entreprise sera de réaliser une croissance rentable tout en continuant d’accroître notre présence dans les lieux de divertissement et en simulation professionnelle qui bénéficient de notre technologie de mouvement», a-t-il déclaré par communiqué.

«D-BOX arrive à un moment décisif et je me réjouis de pouvoir saisir les nombreuses occasions d’affaires liées à la diffusion en continu, aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle et augmentée», a ajouté Sébastien Mailhot.

Claude Mc Master demeurera associé à cette entreprise puisqu’il sera conseiller stratégique du nouveau président pour favoriser une transition harmonieuse.

Le président du conseil d’administration a louangé son leadership. «La grande confiance qu’il a témoignée envers ses employés et la technologie de D-BOX au cours des dix-huit dernières années a sans aucun doute joué un rôle clé dans l’implantation de la marque à l’échelle internationale et dans son expansion dans divers marchés», a mentionné Jean-René Halde.