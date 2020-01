Un jeune drogué avoue avoir tué ses grands-parents

Un jeune homme de la Montérégie a reconnu hier s’être acharné sur ses grands-parents en les poignardant tous deux à mort une quarantaine de fois dans un délire induit par la drogue.

À trois jours de ses 29 ans, Jeannot Junior Cormier a plaidé coupable hier à deux chefs de meurtres non prémédités.

Photo d'archives Jeannot Junior Cormier

Le jeune homme au casier judiciaire bien garni a ainsi évité la tenue d’un procès devant jury qui devait débuter la semaine prochaine, au palais de justice de Longueuil.

Cormier a avoué avoir tué son grand-père Jeannot Chapdelaine et sa grand-mère Simone Jourdain, le 28 octobre 2017, dans leur maison de Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud.

Il n’a toutefois jamais composé le 911, si bien que les corps de l’homme de 67 ans et de la femme de 78 ans n’ont été découverts que deux jours plus tard par des policiers ayant fait appel à un serrurier.

La dépouille de Mme Jourdain était submergée dans la baignoire tandis que celle de son conjoint gisait sur le sol de la salle de bain.

Ce sont des intervenants sociaux venant régulièrement voir le couple pour des soins qui ont alerté les autorités.

Ceux-ci ne comprenaient pas pourquoi Cormier­­­ les empêchait d’entrer dans le domicile, où il résidait également, arguant que ses grands-parents étaient absents, alors que leur voiture était garée dans l’entrée.

Le jeune homme avait en fait poignardé son grand-père à 44 reprises et sa grand-mère avait reçu cinq coups de couteau de plus.

Photo tirée de Facebook

Ébouillantée

Le corps de la dame comportait aussi des contusions, une fracture et plusieurs brûlures dues à son immersion dans l’eau bouillante.

« Il s’est assuré que les victimes soient mortes, notamment en plongeant sa grand-mère dans l’eau chaude afin d’accélérer l’exsanguination, après avoir réalisé qu’elles agonisaient depuis quelque temps », a lu au tribunal Me Ève Malouin, qui représente la Couronne avec Me Sacha Blais.

Cormier a été arrêté par les policiers près des lieux du crime, quelques heures après la macabre découverte.

Ce n’était pas la première fois qu’il s’en prenait physiquement à son grand-père. Le jeune homme avait d’ailleurs été condamné à la prison quelques mois auparavant pour avoir frappé son grand-père avec une poêle pendant son sommeil.

Speeds et pot

Le mobile du double meurtre est néanmoins toujours obscur, plus de deux ans après.

Cormier a dit aux enquêteurs qu’il aurait voulu épargner sa grand-mère, mais que celle-ci aurait alerté les voisins.

Quant à son grand-père, les chicanes étaient nombreuses en raison de la consommation de drogue et de l’oisiveté de Cormier.

« Il consommait entre huit et neuf speeds par jour, au moment des infractions, et du cannabis. Il n’avait pas dormi depuis trois jours consécutifs et croyait entendre des voix », a expliqué Me Caroline Vallée qui défend l’accusé avec Me Gunar Dubé.

► Les avocats ont suggéré au juge de la Cour supérieure, André Vincent, une peine de détention à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Le magistrat rendra sa décision la semaine prochaine.

Ce qu’ils ont dit

« J’aimais mon grand-père autant que ma grand-mère. J’ai juste déraillé. Ma plus grosse sentence, ça va être de vivre avec ce que j’ai fait pour le restant de mes jours. »

– Jeannot Junior Cormier, coupable

« Jeannot Junior, on ne l’a pas mis de côté. On lui pardonne malgré tout. On ne l’abandonne pas. On l’aime encore­­­­. »

– Marguerite Jourdain, sœur de la défunte

« Les victimes ont tout tenté pour encadrer l’accu­­sé malgré ses problématiques de comportement. Elles en ont subi les conséquences psychologiques, financières et physiques. »

– Ève Malouin, avocate de la Couronne

« Sa vie tumultueuse a débuté à un très jeune âge. Sa mère est décédée [alors que M. Cormier] avait 4 ans. Son père l’a abandonné. Il a été adopté par ses grands-parents. »

– Caroline Vallée, avocate de la défense