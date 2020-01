Une action collective autorisée contre les Frères du Sacré-Cœur

SHERBROOKE | La Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective de 15 millions $ contre les Frères du Sacré-Cœur pour de multiples abus sexuels allégués qui auraient été commis par des religieux sur une « période s’étalant sur quatre décennies ».

Dans un récent jugement rendu à Sherbrooke, le juge Christian Immer a accordé le statut de représentant pour le groupe de présumées victimes à un homme désigné seulement par la lettre F.

Ce dernier « allègue avoir été abusé de façon répétée par le frère Léon-Maurice Tremblay, religieux membre des Frères du Sacré-Cœur, alors qu’il séjournait au camp Le Manoir aux Éboulements » en 1978 et 1979, peut-on y lire.

F soutient avoir souffert « des effets dévastateurs causés par ces agressions » et réclame donc 450 000 $ pour les dommages non pécuniaires qu’il a subis et 500 000 $ pour les pertes pécuniaires.

Enfants sans protection

L’homme dénonce que les autorités religieuses ne soient pas intervenues à l’époque et aient permis aux agresseurs allégués de faire de nouvelles victimes.

« Il reproche à l’institut pontifical et à toutes ses composantes de ne pas avoir protégé les enfants sous leur garde et qu’il est impossible que les dirigeants de l’institut ne fussent pas au courant des actes commis », peut-on lire dans le jugement.

Les avocats de F affirment d’ailleurs être en contact avec des personnes « se disant victimes d’agressions sexuelles commises par des religieux des Frères du Sacré-Cœur au sein de 26 établissements au Québec durant la période s’étalant sur quatre décennies à partir des années 1940 ».

L’action vise donc le paiement d’une somme de 15 M$ en dommages punitifs et exemplaires aux membres du groupe, soit : « Toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement au Québec par un religieux des Frères du Sacré-Cœur dans tout établissement de formation, école, collège, établissement de loisir, centre d’animation, camp, résidence, paroisse, lieu de culte, ou tout autre endroit ».