Une femme de Louiseville au coeur des incendies en Australie

Une Québécoise originaire de Louiseville qui habite maintenant en Australie se trouve aux premières loges des incendies monstres qui ravagent le pays.

Virginie Dulac habite depuis 24 ans à Woodford, dans le secteur des Blue Mountains, à environ une heure et demie au nord de Sydney. Son quotidien se résume à être attentive au bruit des sirènes et à l'épaisseur de la fumée, en plus de se tenir informée pratiquement en temps réel sur les nouveaux incendies afin d’être prête à évacuer au besoin.

«On a des sacs sur le bord de la porte. Un pour le chien, un pour nous et un pour les photos», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles.

Il y a deux mois, un des brasiers s'est arrêté à un demi-kilomètre de sa maison. Elle a dû racler des tisons et des morceaux de cendre gros comme le pouce sur son terrain.

«On entend quotidiennement les avions-citernes qui passent au-dessus de la maison», a raconté Virginie Dulac.

Depuis le mois de septembre, plus de 1800 maisons ont été réduites en cendres, au moins 24 personnes ont péri, des dizaines d'autres sont portées disparues et une surface équivalant à deux fois la superficie de la Belgique a été dévorée par les flammes.

Les pompiers sont engagés dans une véritable course contre la montre alors qu'une nouvelle vague de chaleur est attendue vendredi.