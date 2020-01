Venezuela: Guaido appelle à manifester contre Maduro jeudi, vendredi et samedi

Le chef de file de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido a appelé mardi ses compatriotes à manifester jeudi, vendredi et samedi contre Nicolas Maduro, quelques heures après avoir prêté serment comme président du Parlement pour un deuxième mandat d’un an.

« Il est l’heure de se dresser et de se dresser avec force », a lancé Juan Guaido lors d’une conférence de presse. « Nous allons nous mobiliser pour des activités de rue jeudi et vendredi, et samedi nous serons tous dans la rue », a-t-il ajouté, précisant qu’il comptait aussi retourner à l’Assemblée nationale mardi prochain.

Juan Guaido n’a pas donné de détails sur les lieux ou même la façon dont ces « activités de rue » allaient se dérouler.

« Je ne prétends pas être un Messie (...). Je ne demande pas une deuxième chance pour Guaido, mais une deuxième chance pour le Venezuela », a encore déclaré Juan Guaido.

Mardi à la mi-journée, il a prêté serment depuis le perchoir du Parlement unicaméral pour une deuxième année consécutive à la tête de l’hémicycle.

Il a été reconduit à ce poste par 100 députés de l’opposition dimanche.

Mais Luis Parra, un rival qui se réclame de l’opposition lui aussi, revendique également ce poste avec le soutien de Nicolas Maduro.

Reconnu comme président par intérim du Venezuela par une cinquantaine de pays, il tente en vain depuis un an d’évincer le président socialiste Nicolas Maduro du pouvoir.

Il le qualifie d’ » usurpateur » pour s’être maintenu au pouvoir à la faveur de la présidentielle « frauduleuse » de 2018.

S’ils drainaient des centaines de milliers de Vénézuéliens dans les rues début 2019, ses appels à manifester contre Nicolas Maduro ne font plus recette depuis quelques mois et n’attirent désormais que quelques milliers de protestataires.

Juan Guaido se prévaut de son statut de président du Parlement pour revendiquer celui de président par intérim.