17 millions $ pour les inondations: Montréal demande l’aide de Québec

MONTRÉAL – La Ville de Montréal espère que le gouvernement du Québec va défrayer une partie de la facture de 17 millions $ liée aux inondations du printemps 2019.

«Évidemment, on ne dira pas non à des sommes supplémentaires», a commenté la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’une mêlée de presse mercredi.

Au-delà de cette aide financière, une réflexion plus large sur la façon de rendre le territoire plus résilient à long terme s’impose, a fait valoir Mme Plante, rappelant qu’en étant une île, Montréal est particulièrement vulnérable à la crue des eaux.

«La Ville de Montréal a un plan, on sait où [...] on s’en va, on veut rendre notre territoire plus résilient, mais on a besoin d’aide pour y arriver», a-t-elle ajouté.