MOREAU, Lise Vaillancourt



À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 30 décembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Lise Vaillancourt, épouse de monsieur Michel Moreau, fille de feu monsieur Camille Vaillancourt et de feu dame Gilberte Poirier. Elle demeurait à Québec (Ste-Foy).La famille vous accueillera à laLe vendredi 10 janvier 2020 de 18 h à 21 h et le samedi 11 janvier 2020 de 9 h à 11 h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux garçons Pierre (Nathalie Brouard) et Georges (Céline Bédard), ses petits-enfants Philippe et Catherine, sa sœur Mariette (feu Raymond Gosselin), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger (feu Louisette Brassard), Madeleine (feu Pierre Bédard), feu Marc, feu Serge, Guy (Gisèle Potvin), feu Paul (feu Bérangère Lepage), feu Line (Pierre Lefort), Nicole (feu Armand Labelle) et feu Félix (Nicole Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier l'exceptionnel personnel soignant et bénévole de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, G1T 1P5, tél.: 418-688-0878.