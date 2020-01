Absolution inconditionnelle pour avoir trainé par accident un couteau dans ses poches à l'Assemblée nationale

Un honnête travailleur qui habite en banlieue de Québec a appris à la dure, mercredi, qu’on ne rigole pas avec la sécurité à l’Assemblée nationale surtout quand on traine dans ses poches... une carte-couteau.

Il y a de cela quelques mois, l’homme de 60 ans a acheté l’objet dans un marché aux puces de sa région, trouvant le format «pratique» et «compact».

«Je me souviens très bien, c’était sur le coin d’une table... J’ai dû payer ça trois piastres et demie... Je l’ai mise dans mon portefeuille en me disant que ce serait un outil de dépannage quand j’irais dans le bois», a-t-il raconté au juge Alain Morand qui a eu une oreille attentive aux doléances de l’homme accusé.

À deux reprises, la carte-couteau a effectivement servi. Une fois alors que le sexagénaire a vu l’une de ses raquettes se briser et une autre fois, lorsqu’il se trouvait à vélo.

Le 19 novembre dernier, lors d’une visite à Québec avec des amis, il ne se doutait toutefois pas que sa carte créerait tout un émoi.

«On visitait le Vieux-Québec et il s’est mis à pleuvoir. On a donc décidé d’entrer au parlement pour visiter. On jasait. Je n’ai jamais vu la pancarte des objets interdits sinon, j’y aurais pensé», a-t-il plaidé, un peu désespéré de se savoir accusé au criminel.

Une fois les arches de sécurité passées, deux constables spéciaux l’ont intercepté puis il a été conduit dans une salle.

«On m’a fouillé. Questionné. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne savais pas qu’il s’agissait d’une arme prohibée», a-t-il ajouté pour sa défense.

Bien que nul ne peut être ignorant devant la Loi, le président du Tribunal a pris en compte les explications de l’accusé en précisant qu’il n’était pas le seul dans son cas.

«Depuis que ce genre d’arme existe, de façon assez régulière, des citoyens comparaissent pour faire face à des accusations de possession d’arme prohibée. Comme vous, les gens croient que ce sont des armes inoffensives, ce qui n’est pas le cas», a rappelé le magistrat avant de demander à l’homme de faire un don de 100$ à l’organisme Lauberivière.

Le sexagénaire a, par la suite, reçu une absolution inconditionnelle.

«Ce n’est pas drôle. Ça m’a coûté du temps, de l’argent... Ça aussi coûté de l’argent à la société, mais, je le prends comme une leçon de vie et si ça peut renseigner les gens, mon histoire aura toujours bien servi à ça», a dit l’homme, philosophe, avant de quitter le palais de justice en espérant ne jamais avoir à y revenir.