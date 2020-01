VACHON, Yvette Bilodeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Yvette Bilodeau, épouse de feu M. Alexandre Vachon. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule jeudi 9 janvier 2020 de 19h à 21h, le vendredi 10 janvier 2020 de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjeanne, Renald (Rita Rhéaume), feu Denis, Clément (Susanna Bionda), Jacques A. (Paule Ferland), Ghislain (Nicole Faucher), Yves (Barbara Rhoades); ainsi que ses 12 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Yvonne (feu Wilfrid Sylvain, feu Alfred Robitaille), feu Béatrice (feu Gaudias Breton), feu Laura (feu Alphonse Napert), feu Émile (feu Simone Drouin), feu Joseph (Jeannine Vachon), feu Lionel (feu Laurette Turcotte), feu Rollande (feu Joseph Loignon), feu Ernest (Thérèse Blondeau), feu André (feu Denise Vachon), Roland (Yolande Jacques), Gisèle (feu Roland Fillion) et feu Réal (feu Marguerite L'Heureux); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Claire (feu Alfred Laplante), feu Hector (feu Claire Turmel), Jeannine (feu Joseph Bilodeau), feu Yvon (feu Gemma Turmel), Rose-Annette, feu Réal (Jeannine Sylvain), feu Denise (feu André Bilodeau), Florian (Réjeanne Rhéaume), Ghislaine (feu Léopold Cyr), Clermont (Lisette Grenier) et Marielle (Benoit Giroux). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie particulièrement le personnel du Manoir Centre-Ville de Sainte-Marie ainsi que celui de l'UCDG de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: La paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Marie).