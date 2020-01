MALTAIS, Claude



À l'IUCPQ, le 31 décembre 2019, à l'âge de 74 ans est décédé monsieur Claude Maltais. Il est le fils de feu monsieur Amable Maltais et de feu dame Fleurette Gagné. Il laisse dans le deuil son épouse: Françoise Tardif; ses enfants: Daniel (Karine Oman), Stéphane (Sylvie St-Laurent) et Anne Gastonguay; ses petits-enfants: Olivier, Mahée, Nicolas, Gabriel, Marylou, Yannick et Cassandra; ses frères et ses sœurs: Yvon (Madeleine), Andrée (Jean), Jean (Lise), France (Julien), Pierre (Monique), Francis (Monique), Guy (Michelle), Gaetan, Richard (Nicole) et Linda (Jean-Yves); sa belle-sœur et ses beaux-frères: Réjane (Gilles), Jean-Yves (Ginette), Réjean (Ghislaine), Serge ainsi que plusieurs autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 14h à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ. La famille souhaite remercier le personnel de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. (2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, G1V 0B8)