BILODEAU, Carmelle Gagné



Au CHSLD de Saint-Sylvestre, le 3 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Carmelle Gagné, épouse de feu Henri-Louis Bilodeau. Elle demeurait autrefois à Saint-Patrice-de-Beaurivage. La famille vous accueillera à lale jeudi 9 janvier 13 h à 14 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Noël, Patrice (Suzanne Blanchet), Marc et Thérèse; ses petits-enfants: Kym Vallée-Bilodeau (Simon Mallette-Poulin) et Francis Vallée-Bilodeau, Claudiane Bilodeau-Beaudoin (Marco Saez), Jessica Julien (Étienne Hivon-Vaillancourt), Alexandre Julien (Rachel Giroux); ses arrière-petits-enfants: Cédric Piché et George Hivon-Vaillancourt; ses frères et sœurs Gagné: Laurette (feu Léonard Samson), Huguette (feu Paul Jacques), Rénald. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. Dons Suggérés: La société de l'Alzheimerwww.alzheimerchap.qc.ca. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Sylvestre pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la