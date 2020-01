COULOMBE, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Claude Coulombe, époux de feu madame Marie-Paule Dufresne. Il demeurait à Québec., où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Monsieur Coulombe laisse dans le deuil ses enfants: Richard Coulombe (Louise Paradis), Céline (feu René Gignac) et Lucie (Michel Fortier); ses petits-enfants: Valérie (Steve Bernatchez), Geneviève (Tony Bédard), Marie-Hélène (Kevin Moisan), Gabrielle (Denis Bériault) et François (Myriam Frenette); ses arrière-petits-enfants: William-Alexandre, Eloïse, Olivier, Vincent, Éliane, Samuel, Victor et Éloi; son frère et belles-sœurs : Paul (Rita Lévesque), Cécile Cloutier (feu Louis Dufresne), Henriette Paquet (feu André Dufresne) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Marie-Paule; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Andrée (Jean-Paul Frenette), Julien (Ginette Rhéaume) Marthe (Richard Gaudreault), Bernard, Jean-Pierre Dufresne (Liliane Morency). Un remerciement à toute l'équipe du 4ième étage du Domaine Saint-Dominique pour les bons soins, plus particulièrement à madame Johanne Carreau qu'il appréciait beaucoup. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay. La direction des funérailles a été confié la maison