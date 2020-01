TREMBLAY, Céline



À son domicile, le 26 décembre 2019, à l'âge de 86 ans et 8 mois, nous a quittés Dame Céline Tremblay. Elle était la fille de feu Monsieur Roméo Tremblay et de feu Dame Édith Larouche et elle demeurait à Baie-Saint-Paul. Le service religieux de Mme Tremblay aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 11 heures 30 en l'église de Baie-Saint-Paul et l'inhumation se fera au columbarium de la Coopérative à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de la Coopérative Funéraire, 53, rue Leclerc Baie-Saint-Paul, le vendredi 10 janvier de 19 heures à 22 heures et samedi jour des funérailles, à compter de 10 heures. Madame Céline Tremblay laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Cyril (feu Rolande Harvey), Rachèle, Angèle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre ses parents: Roméo Tremblay et Édith Larouche; ses sœurs et son frère: Jeannine, Suzanne, Ange-Aimée, Marguerite (feu Denis Gobeil), Camille (feu Raymond Lavoie), Jean-Roch. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la