«Il nous surprend tous les jours» - Alex Chiasson

Le but magistral inscrit par Connor McDavid lundi face aux Maple Leafs de Toronto continue de faire jaser dans le vestiaire des Oilers d’Edmonton. Si le principal intéressé est très modeste à ce sujet, ses coéquipiers n’hésitent pas à le couvrir d’éloges.

«Pas beaucoup de joueurs peuvent faire ça, a lancé le nouveau venu Kailer Yamamoto. C’était incroyable; un but complètement fou! Mais en fait, on commence à s’attendre à voir des choses comme ça de sa part. C’est le meilleur joueur du monde.»

À mi-chemin dans le troisième vingt, McDavid a littéralement déculotté Morgan Rielly avant de déjouer Michael Hutchinson avec une feinte phénoménale. Il s’agissait de son premier but dans la Ligue nationale au Scotiabank Arena, à Toronto. Cette réussite, sa 24e de la saison, venait couronner une soirée de quatre points.

«C’était un moment spécial, a reconnu McDavid. De bien jouer dans ma ville natale, devant mes amis et ma famille et le fait que l’équipe ait obtenu la victoire, c’était très spécial.»

Depuis lundi, les images de son exploit ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux et les médias. Les éloges proviennent de toute part. Des légendes telles Wayne Gretzky et Bobby Orr ont aussi exprimé leur admiration pour McDavid.

«C’est bien d’avoir ce type de soutien», a simplement dit le capitaine des Oilers.

Toujours meilleur

Son coéquipier Alex Chiasson est beaucoup plus volubile à ce sujet.

«Vu l’état du match, le fait que c’était à Toronto, qu’il y avait Mc David et (Auston) Matthews et qu’on était en troisième période... tout ça a rendu le but encore plus spécial. Il nous surprend tous les jours et ne fait que s’améliorer.»

«Personnellement, tous les jours c’est une chance unique de pouvoir le côtoyer lui et Leon (Draisaitl). Ce sont deux joueurs exceptionnels. Ces deux-là ont un talent spécial, mais ils ont aussi une éthique de travail. L’organisation est entre bonnes mains avec ces deux gars, qui veulent gagner. Ce sont des joueurs super importants pour nous autres.»

Avant les matchs de mercredi soir, McDavid et Draisaitl étaient toujours les deux meilleurs pointeurs de la LNH avec 69 et 67 points respectivement.