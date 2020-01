L’arrivée de Dauphin réjouit Bouchard

La transaction amenant Laurent Dauphin dans l’organisation du Canadien en échange de Michael McCarron est vue d’un bon œil par l’entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard.

Dans cet échange où le choix de premier tour du Tricolore au repêchage de 2013 a pris le chemin de Milwaukee en allant rejoindre le club-école des

Predators de Nashville, mardi soir, l’instructeur voit une nouvelle opportunité pour les deux attaquants.

McCarron et Dauphin, tous deux âgés de 24 ans, étaient coincés dans leur équipe respective avant de changer d’adresse. McCarron a vu plusieurs espoirs du CH passer devant lui depuis deux saisons. La dernière fois qu’il avait enfilé l’uniforme remontait au 7 avril 2018. Quant à Dauphin, c’était le 10 janvier 2019, alors qu’il portait encore les couleurs des Coyotes de l’Arizona, formation l’ayant sélectionné au second tour à l’encan de 2013.

« C’est le style d’échange gagnant-gagnant, a commenté Bouchard après l’entraînement du Rocket, mercredi, à la Place Bell de Laval. Quand j’ai appelé Laurent et Big-Mac, les deux gars étaient très contents de la nouvelle. Ils veulent saisir leur opportunité et avoir la chance de jouer dans la LNH. Il faut respecter cela.

« On connaît très bien Laurent, a-t-il enchaîné à propos du nouveau venu, qui évoluait au sein de la meilleure formation de la Ligue américaine. Il possède tout un sens du hockey. Je l’ai bien averti que pour l’amener à un autre niveau, on le poussera. C’est un joueur local. Il revient à la maison et jouera devant sa famille. Cela sortira sûrement le meilleur de lui. »

Avec Hudon ?

En 33 matchs chez les Admirals cette saison, le Québécois a marqué 7 buts et amassé 16 points. L’année dernière, il avait connu sa meilleure campagne dans la LAH alors qu’il avait récolté 35 points, joignant les Admirals en deuxième moitié de saison en provenance des Roadrunners de Tucson.

Dauphin doit rejoindre le Rocket à Syracuse vendredi, alors que le Rocket disputera trois matchs en autant de jours à l’étranger ce week-end.

Bouchard n’avait pas encore établi son plan. Dauphin pourrait être jumelé à Charles Hudon face au Crunch. Les deux sont de grands amis et ont joué ensemble pendant deux ans avec les Saguenéens de Chicoutimi, dans la LHJMQ.

« Ça change vite dans la LAH, même en 24 heures. Laurent est polyvalent. Il est très bon en infériorité numérique. Il est bon aussi sur le jeu de puissance », a analysé l’instructeur.

Par ailleurs, le Rocket aura du renfort à l’étranger puisque le Canadien a annoncé le renvoi de Lukas Vejdemo à Laval.

C’est donc dire que Brendan Gallagher pourrait revenir au jeu face aux Oilers d’Edmonton jeudi soir.